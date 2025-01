IND vs ENG: A Índia receberá a Inglaterra em uma série T20I de cinco partidas, começando em 22 de janeiro.

Após a série de testes na Austrália, a seleção indiana de críquete retornará à ação limitada. Eles receberão primeiro a Inglaterra em uma série T20I de cinco partidas, começando em 22 de janeiro, que será seguida por uma série ODI de três partidas.

O ICC Champions Trophy 2025 será disputado a partir de 19 de fevereiro, antes que os jogadores indianos tomem o centro das atenções na Indian Premier League (IPL) 2025.

Embora a Índia tenha enfrentado dificuldades recentemente no teste de críquete e tenha jogado apenas três ODIs em 2024, eles dominaram os T20Is no ano passado. A Índia jogou 26 T20Is em 2024 e venceu 22 deles. Isso incluiu ficar invicto durante a Copa do Mundo ICC T20 de 2024, ao final da qual Rohit Sharma, Virat Kohli e Ravindra Jadeja se aposentaram do formato.

Sob o comando do novo capitão do T20I em tempo integral, Suryakumar Yadav, a Índia derrotou Sri Lanka, Bangladesh e África do Sul. O próximo em sua mira é a Inglaterra, que derrotou na semifinal da Copa do Mundo T20 de 2024.

Jogadores do ODI e de teste como Rishabh Pant, Shubman Gill e Mohammed Siraj provavelmente ficarão descansados ​​para a série T20I de cinco partidas contra a Inglaterra.

IND vs ENG: seleção indiana de críquete de 15 membros para a série T20I contra a Inglaterra – planejado

1. Sanju Sansão (semana)

Não é difícil de acreditar, mas Sanju Samson poderia ter consolidado seu lugar como titular titular na equipe T20I da Índia, esteja Rishabh Pant na equipe ou não.

Ele foi o artilheiro do T20I da Índia em 2024, cujo pico ocorreu no final daquele ano, quando marcou três séculos em cinco partidas contra Bangladesh e África do Sul. Ele teve uma taxa de acertos de 180 no ano passado em T20Is.

2. Abhishek Sharma

Com Rohit se aposentando e Gill e Jaiswal ocupados com o teste de críquete, Abhishek Sharma fez sua estreia no T20I no ano passado. Ele marcou um século em seu segundo T20I no Zimbábue, mas ficou lisonjeado por enganar nas demais oportunidades.

No ano passado ele marcou 171, mas uma média de 23 não é muito boa. Sharma, porém, continua sendo um talento promissor e teria mais oportunidades considerando que rebate com intenções ultra-agressivas.

3. Tilak Varma

Tilak Varma estava fora do time, mas no momento em que teve a chance de rebater no número 3, o jovem canhoto o agarrou com as duas mãos. Ele quebrou dois séculos consecutivos nos últimos dois T20Is contra a África do Sul e espera-se que continue na terceira posição agora.

4. Suryakumar Yadav (C)

Suryakumar Yadav começou magnificamente como capitão em tempo integral do T20I, com três vitórias consecutivas na série. Ele continuou a dominar com o bastão, marcando 429 corridas com uma taxa de rebatidas de 151 no ano passado, com quatro rebatidas de cinquenta.

5. Riyan Parag

Riyan Parag perdeu a série T20I na África do Sul devido a uma lesão crônica no ombro direito. Se ele estiver em boa forma agora, espera-se que faça parte da série IND vs ENG T20I.

Parag teve uma temporada doméstica fantástica em 2023/24 com Assam e IPL 2024 com Rajasthan Royals, onde teve uma ótima temporada no quarto lugar. Ele fez parte da série T20I no Sri Lanka e impressionou em partes tanto em rebatidas quanto no boliche. .

6. Hardik Pandya

Hardik Pandya não é mais o vice-capitão dos times de bola branca, mas continua sendo um jogador-chave do time. Ele teve um desempenho geral excepcional na Copa do Mundo ICC T20 de 2024, ajudando a Índia a conquistar o título.

Com o bastão, ele teve média de 44 em T20Is em 2024 e conquistou 16 postigos.

7. Rinku Singh

Rinku Singh não conseguiu replicar seu sucesso de 2023 em 2024. Apesar disso, ele teve dois anos cinquenta no ano e uma média de 35 com uma taxa de acertos de 150.

Rinku, que ficou de fora da seleção da Copa do Mundo T20 de 2024, é um jogador importante para a Índia em sua preparação para a Copa do Mundo T20 de 2026.

8.Shivam Dubey

Shivam Dube não estava disponível para seleção para a turnê pela África do Sul devido a lesão. Escolhido por sua explosividade contra spinners, Dube teve média de 32 no ano passado em T20Is. Sua participação especial na final da Copa do Mundo T20 contra a África do Sul foi crucial, já que a Índia venceu a final por apenas sete corridas.

Com a ascensão de Nitish Kumar Reddy, agora há pressão sobre o lugar de Dube na equipe.

9. Nitish Kumar Reddy

Nitish Kumar Reddy fez sua estreia no T20I contra Bangladesh e marcou uma excelente rebatida de 74 (34) em seu segundo T20I. Ele perdeu a turnê pela África do Sul devido à série de testes na Austrália. Ele também conseguiu três postigos nesses três jogos.

10. Axar Patel

Axar foi o terceiro maior arremessador de postigos da Índia em T20Is em 2024. Ele desempenhou um papel fundamental no triunfo do título da Índia na Copa do Mundo T20 de 2024 com taco e bola e claramente contribuiu mais do que Jadeja, que agora se aposentou.

Axar teve uma economia de apenas 7,08 no ano passado. Ele também teve média de 22,83 com o bastão.

11. Varun Chakraborty

Varun Chakravarthy fez um retorno surpreendente à equipe indiana T20I. Em sete partidas, ele conquistou 17 postigos no ano passado com uma média de 12,41 e foi um grande motivo para a vitória da Índia sobre Bangladesh e África do Sul.

Ele pode se tornar um membro crucial da equipe antes da Copa do Mundo T20 de 2026.

12. Ravi Bishnoi

Ravi Bishnoi continua a ser um defensor subestimado, mas os seus números dizem tudo: 22 postigos em 16 T20Is em 2024 com uma média de 20,86.

Tanto Bishnoi quanto Chakravarthy tornaram difícil para a Índia colocar qualquer um deles no banco quando Kuldeep Yadav retornar ao grupo T20I.

13. Arshdeep Singh

Arshdeep Singh foi simplesmente excelente em 2024 em T20Is e especialmente na Copa do Mundo T20, onde foi o principal tomador de postigos.

Em 2024, ele conquistou 36 postigos em 18 jogos, com uma média impressionante de apenas 13 e uma economia de menos de 8.

14. Mayank Yadav

Mayank Yadav perdeu a viagem à África do Sul devido a uma lesão. Ele também não participa de partidas nacionais desde a série de Bangladesh, onde fez sua estreia no T20I e conquistou quatro postigos.

Os selecionadores esperam que Mayank mantenha sua forma física no futuro, já que seu ritmo acelerado é o fator X que a Índia sempre desejou.

15. Yash Dayal

Yash Dayal fez parte da equipe que percorreu a África do Sul, mas não conseguiu fazer sua estreia no T20I. Ele teve uma temporada impressionante no IPL 2024 com o RCB, onde conquistou 15 postigos.

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.