Ind vs Pak Dream11 Predição, Dream11 tocando 11, que escolhe o Capitão, Quinta Match, Trophy Champions 2025

Você pode se tornar o vencedor do Dream11, incluindo esses jogadores em seu time de fantasia na partida do IND vs Pak.

O quinto jogo do Champions Trophy 2025 será disputado entre duas equipes do Grupo A entre a Índia e o Paquistão (Ind vs Pak) no Estádio Internacional de Dubai. A partida começará às 14:30, horário da Índia, em 23 de fevereiro. Se você deseja ganhar muito formando uma equipe Dream11 na partida IND vs Pak, as sugestões relacionadas à equipe de fantasia que são dadas aqui podem ajudá -lo muito.

Ind vs Pak: detalhes da festa

Fósforo: Índia vs Paquistão, Champions Trophy 2025 Quinta festa

Data de coincidência: 23 de fevereiro de 2025 (domingo)

Tempo: Hora indiana a partir das 20:30

lugar: Dubai International Stadium, Dubai

Relatório Ind vs Pak Pitch

O lançamento que a Índia entrará em Dubai não será o mesmo de antes. O estádio de Dubai tem dois tom frescos, que ainda não foram usados ​​em um ótimo jogo. Acredita -se que este lançamento seja um pouco mais rápido do que antes, o que beneficiará os giros giratórios. Se o girador colocar alguma velocidade, você poderá facilmente tomar Wickts.

Dicas de fantasia de Ind vs Pak

Da Índia, Yashavi Jaiswal, Rohit Sharma, Virat Kohli e Shreyas Iyer provarão ser os jogadores mais importantes para qualquer equipe do Dream11. Além disso, você pode incluir jogadores como Akshar Patel, Ravindra Jadaja e Harshit Rana em sua equipe de fantasia.

Por outro lado, o capitão Mohammad Rizwan, Babar Azam, Shaheen Afridi e Naseem Shah, do Paquistão, provarão ser os jogadores mais importantes para qualquer equipe do Dream11. Além disso, você pode incluir jogadores como Osman Khan, Tayyab Tahir e Ahmed Ahmed em seu time de fantasia em sua equipe.

Ind vs Pak: Potencial tocando xi

O possível jogo da Índia xi: Rohit Sharma (capitão), Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Kl Rahul (Wicktkeeper), Hardik Pandya, Ravindra Jadaja, Akshar Patel, Kuldeep Yadav, Harshit Rana, Mohammed Shami.

O possível jogo do Paquistão XI: Mohammad Rizwan (Wicktkeeper/Capitão), Usman Khan, Babar Azam, Kamran Ghulam, Aga Salman, Tayyab Tahir, Khushdil Shah, Shaheen Afridi, Naseem Shah, Ahmed Ahmed, Mohammad Hasnain.

Ind vs Pak Match Dream11 (equipe 1):

Ind vs Pak Dream11 Team 1

goleiro – Mohammad Rizwan

Massa – Rohit Sharma, Babar Azam, Shreyas Iyer, Shubman Gill

Tudo -Rounder – Aga Salman, Akshar Patel, Khushdil Shah

Jogador – Mohammed Shami, Nasim Shah, Harshit Rana

Primeira opção do capitão: Rohit Sharma || Segunda opção do capitão: Shubman Gill

Vice-Capitán Primeira opção: Akshar Patel || Segunda opção para a qualidade do vício: Mohammed Shami

Dream11 da partida Ind vs Pak (equipe 2):

Ind vs Pak Dream11 Team 2

goleiro – Mohammad Rizwan

Massa – Rohit Sharma, Babar Azam, Virat Kohli, Shubman Gill

Tudo -Rounder – Aga Salman, Akshar Patel, Hardik Pandya

Jogador – Mohammed Shami, Kuldeep Yadav, Shaheen Afridi

Primeira opção do capitão: Shubman Gill || Segunda opção do capitão: Kohli Virat

Vice-Capitán Primeira opção: Aga Salman || Segunda opção para a qualidade do vício: Akshar Patel

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.