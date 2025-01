Índia chega à final feminina com grande vitória sobre a África do Sul

Os anfitriões enfrentarão o Nepal na final da Copa do Mundo Kho Kho 2025, no domingo.

A seleção feminina indiana Kho Kho mais uma vez demonstrou sua habilidade tática ao derrotar a África do Sul por 66 a 16 nas semifinais da primeira Copa do Mundo Kho Kho 2025, no Estádio Coberto Indira Gandhi, no sábado. As Mulheres de Azul deram uma aula magistral tanto no ataque quanto na defesa, marcando um confronto final emocionante contra o Nepal.

As Mulheres de Azul começaram em grande estilo com um Dream Run cortesia de Chaithra B, que continuou mesmo depois de Nazia Bibi e Nirmala Bhati serem capturadas pelos defensores. Só ela marcou cinco pontos antes de ser eliminada pela sul-africana Sinethemba Mosia. Isso foi o suficiente para ficar a oito pontos dos sul-africanos no final da curva 1, dando-lhes um início de partida perfeito.

Na curva 2, Reshma estava em sua melhor forma quando as mulheres derrotaram as jogadoras sul-africanas em vários sets, marcando pontos cruciais ao longo do caminho. Isso foi importante para a equipe, já que o placar foi 33 a 10 a favor das Mulheres de Azul.

Uma corrida dos sonhos para a seleção feminina indiana em sua segunda partida encerrou o turno 3, com Vaishnavi Powar, Nasreen Shaikh e Bhilardevi continuando por uns bons 5 minutos. Seus cinco pontos resumiram a terceira virada, com o placar em 38-16, dando-lhes uma plataforma sólida para os sete minutos finais do confronto semifinal.

A passagem mais longa dos sul-africanos na curva 4 durou apenas 1 minuto e 45 segundos e os anfitriões garantiram a vaga na final. Nasreen Shaikh e Reshma Rathod lideraram o ataque, levando o time à vitória com o placar final de 66-16.

Eles enfrentarão o Nepal na final, no Estádio Coberto Indira Gandhi, no domingo, 19 de janeiro.

As mulheres do Nepal se classificaram para a final da divisão feminina da Copa do Mundo Kho Kho 2025 depois de vencer Uganda por 89 a 18 na semifinal.

Índia x África do Sul, prêmios das semifinais da Copa do Mundo Feminina de Kho Kho 2025

Melhor Atacante da Partida: Sinethemba Mosia (Seleção da África do Sul)

Melhor defensora do partido: Nirmala Bhati

Melhor em campo: Vaishnavi Pawar

