Índia goleia Maldivas em partida unilateral

Lhingdeikim marcou quatro partidas pela Índia.

A atacante estreante Lhingdeikim marcou quatro gols no início da campanha internacional feminina indiana de 2025 com uma nota brilhante, derrotando as Maldivas por 11 a 1 no segundo amistoso da FIFA no Centro de Excelência Esportiva Padukone-Dravid, na quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 .

As Tigresas Azuis venceram por 6 a 1 no intervalo

Lhingdeikim (12′, 16′, 56′, 59′), que marcou dois gols em cada tempo, junto com Nongmeikapam Sibani Devi (45+1′), foram os dois estreantes no onze inicial da Índia. Entretanto, Ribansi Jamu, Thingbaijam Sanjita Devi, Juhi Singh, Monisha Singha, Khumukcham Bhumika Devi e Simran Gurung estrearam-se no banco. Este último marcou dois gols em sua estreia.

O técnico da Índia, Joakim Alexandersson, fez grandes mudanças no time que disputou o primeiro amistoso em 30 de dezembro; O goleiro Maibam Linthoingambi Devi, o zagueiro Aruna Bag e o meio-campista Sangita Basfore foram os únicos jogadores a manterem suas respectivas vagas entre os onze titulares na última partida em que a Índia venceu por 14 a 0.

O goleiro indiano Linthoingambi Devi teve que fazer algumas defesas regulamentares no início, mas assim que as Tigresas Azuis se acostumaram com o jogo, abriram as comportas e marcaram quatro gols aos 17 minutos.

Lhingdeikim marcou o primeiro de pé direito de dentro da área, antes de se tornar provedor, dando assistência para Kajol Dsouza (15′). A estreante marcou o segundo gol um minuto depois, desta vez com passe de Sibani. O autogolo da capitã das Maldivas, Hawwa Haneefa (17′), logo fez o quatro para a Índia, quando o cabeceamento da capitã Sangita Basfore desviou nos seus pés e foi para a baliza.

As Maldivas recuperaram por um breve período após o ataque inicial da Índia, e conseguiram marcar o único golo nos dois amigáveis, quando Mariyam Rifa (27′) aproveitou um erro defensivo perto da meia hora, único defeito num caso contrário, um par de amistosos perfeitos para as Tigresas Azuis.

O atacante Pooja (41′) e o extremo Sibani marcaram um a cada minutos antes do apito do intervalo.

Foi Lhingdeikim, quem também iniciou o placar no segundo tempo, finalizando um passe de Pooja aos 56. Ele coroou uma estreia brilhante com um chute elegante, acertando uma bola de Kajol no primeiro toque, para vencer o goleiro, um. minuto antes da hora.

A suplente Simran Gurung (62′, 68′), também estreante, marcou mais dois gols após substituir Basfore no intervalo. As Maldivas ficaram reduzidas a 10 jogadores nos 20 minutos finais, quando Maeesha Abdul Hannan foi expulsa por uma bola de mão deliberada dentro da área. Bhumika Devi converteu o pênalti resultante para completar a goleada.

