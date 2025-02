Índia Gwiazda, com 33 gols e 402 corridas no Ranij Trophy, conta sobre "Perturbador" Snub vs Austrália

Versátil, versátil, são bens raros em grilos indianos. Quanto ao papel na equipe, o Todo -Poderoso, que pode girar com um ritmo decente, pode fornecer equilíbrio em oposição a qualquer outro críquete. Shardul Thakur é um dos melhores nomes do país quando se trata de versátil rápido. Thakur jogou 11 testes, 47 ODI e 25 T20Is para a Índia, mas a última partida em que jogou na seleção nacional ocorreu em dezembro de 2023 na África do Sul. Desde então, não foi usado em nenhum dos formatos. Ele nem sequer estava em uma equipe de testes da Austrália que a Índia havia perdido por 3-1.

Mas então, no troféu de Ranii, Thakur estava em uma forma cintil para Mumbai. Ele escolheu 33 gols em 19,96 e marcou 402 corridas em oito partidas. Ele agora abriu sua rota de desprezo pela Austrália e disse que estava ansioso pela Índia Test Tour na Inglaterra.

“No começo, foi bastante perturbador quando vi que não havia nome quando a banda foi escolhida. Foi difícil, mas como críquete profissional entendemos que existem altos e baixos na carreira. Naquele momento, pensei que naquele momento eu estava pensando se quisesse conseguir mais em um críquete, não podia mais considerar a rejeição. Revsportz.

“Não havia desespero por fazer um esforço adicional – concentrei -me nas minhas fundações. Se você me perguntar o que me torna único enquanto joga em Bombaim, direi que levar postigos em intervalos regulares e realização de performances nos palcos de nocaute. Motivação para mim e acredito que, se já o fiz, posso fazê -los novamente.

“Quando a banda chegou à rota pela Austrália, concentrei -me nos Trophy Champions, IPL, e agora a próxima rota pela Inglaterra. Motivação estava lá e eu trabalhei duro o suficiente.

Shardul Thakur está ansioso pela turnê indiana da Inglaterra para testes que começarão em junho.

“A fé em si mesmo e na confiança são muito altas. Não há grande motivação do que jogar no seu país. Se você olhar para a combinação da Team India, independentemente de jogar na Índia ou no exterior, sempre precisa de um chapéu de jogador que possa atingir o número 7 ou o 8 Ravichandran Ashwin tocou e também venceu o bastão.

“Mesmo que eu seja o terceiro ou quarto, eles estão em uma equipe, isso não significa que eu sou menos do que ninguém. Em Mumbai, jogo no troféu de Rani como uma escotilha líder, então estou acostumado com o boliche com uma nova bola. Portanto, se Jasprit Bumrah está jogando boliche de uma extremidade, e o capitão Team India quer que eu comece do outro, estou nisso porque não é novidade para mim.

“Se você pensa em T20is, em partidas em que Bumrah e eu tocamos juntos, eu agi mais na morte de overs. No teste de críquete, posso fotografar a bola nova e antiga. Com a ajuda de um bastão, acho que todos os oito a onze são valiosos para a equipe.