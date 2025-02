India International Gurbaz Sandhu fala sobre a importância do INBL Pro U25 2025

Os Punjab Warriors de Gurbaz Sandhu terão como objetivo obter sua primeira vitória no Inbl Pro U25 2025 contra o Mumbai Titãs em 7 de fevereiro.

Gurbaz Sandhu, um ano de 25 anos de Abohar, Punjab, entrou no tribunal como capitão dos guerreiros do Punjab no INBL Pro U25 2025 no complexo esportivo Thyagaraj em Nova Délhi ontem. Embora sua equipe tenha perdido 65-77 contra Chennai Heat, Gurbaz e seus colegas de equipe lutaram brilhantemente para manter o calor no terceiro trimestre.

“Eu acho que o jogo foi bastante físico. Cometemos alguns erros no primeiro tempo, tivemos alguns buracos no lado defensivo. À medida que o jogo avançava, começamos a obter melhores fotos e é melhor fechar algumas de suas fotos internas. No entanto, este foi apenas o nosso primeiro jogo juntos. Temos treinado juntos há dois dias. Então, acho que nos próximos jogos provavelmente seremos uma das melhores equipes da liga ”, refletiu Gurbaz.

Gurbaz praticou muitos esportes em sua infância, mas teve uma atração especial pelo basquete e, em 2016, ele deixou sua cidade natal para se juntar à Ludhiana Basketball Academy para melhorar ainda mais seu jogo. Com seu trabalho duro e determinação, Gurbaz poliu seu tiro, tornando -se uma arma poderosa da linha de três pontos. Em fevereiro de 2023, ele finalmente fez sua estréia no time de basquete indiano durante as eliminatórias da Copa do Mundo da FIBA ​​Asia.

“Para ter a oportunidade de jogar com jogadores internacionais e a exposição que obtemos desses jogadores, a fisicalidade, a intensidade do jogo não tem comparação. Não temos isso na Índia no momento, então isso ajudará os jogadores a se desenvolver muito mais rápido , “O impacto da liga nos jogadores indianos revelou.

Gurbaz, juntamente com seus companheiros de equipe indianos, como Princeal Singh e Harsh Wardhan Tomo, procurará absorver a experiência de estrelas internacionais como Lucas Barker, Uche Dibiakaka e Stokely Chaffee durante a liga.

“Temos que encontrar ótimos jogadores para jogar, para que só possamos melhorar. Eu tenho jogado contra jogadores internacionais desde que estreei, mas brincar com eles é uma experiência diferente. Compartilhar uma fantasia e ter reuniões de equipe com eles nos fornece informações sobre como eles abordam o jogo e tenho certeza de que nos beneficiaremos com esse longo prazo ”, disse ele.

