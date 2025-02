Índia martelo togo um lugar de foca no grupo mundial I

N Sriram Balaji e Rathik Choudary Bollipalli garantem o empate duplo, enquanto Karan Singh completa a conta com uma vitória segura.

Organizado pela Índia, apoiado por uma multidão apaixonada e um alinhamento aprimorado, passou no Togo por 4 a 0 no domingo para garantir um lugar nos playoffs do Grupo I da Copa Davis 2025 no complexo DLTA. Com o empate já decidido a favor da Índia, o quinto e o último jogo não foi disputado.

Depois de tirar uma vantagem dominante por 2 a 0 no dia da abertura, graças às vitórias enfáticas de Mukund Sasikumar e Ramkumar Ramanathan no single, a Índia só precisava de mais uma vitória no domingo para selar seu lugar no grupo mundial I, pronto para levar lugar. Setembro de 2025.

N Sriram Balaji e Roshvik Choubroy Bollipalli entregaram essa vitória decisiva com precisão clínica, derrotando Hod’abalo Isak Padio e M’lapa TingoU Akomlo 6-2, 6-1 na borracha dupla, garantindo o triunfo da Índia.

Com uma atmosfera eletrizante no complexo DLTA, Balaji e Rathik, a energia do público local aumenta. Eles aproveitaram a iniciativa inicial, quebrando o serviço de seu oponente no quarto jogo do primeiro set antes de fechá -lo com outra pausa no oitavo.

O segundo set foi ainda mais unilateral, já que o casal de Togolesa lutou para manter o serviço, concedendo pausas nos quartos e sextos jogos para entregar à Índia uma vitória dominante.

O capitão não -jogador da Índia, Rohit Rajpal, ficou encantado com o desempenho dominante de sua equipe e enfatizou como essa vitória é um bom presságio para o futuro do tênis indiano.

“Acho que o objetivo era colocar alguns jovens e colocá -los no banco e prepará -los para a pressão da Copa Davis, para que possamos começar a desenvolver alguns bons jogadores da Copa Davis. Ele está indo bem em qualquer caso na turnê, mas como eu disse, é um jogo de bola diferente quando você joga na frente da multidão local. Há tantas pessoas que esperam que você venha e que traga diferentes tipos de pressão ”, disse Rajpal.

Historicamente, a Índia confiou muito em suas equipes duplas nos laços da Copa Davis, com Leenders como Leander Paes, Mahesh Bhupathi e Rohan Bopanna desempenhando papéis cruciais ao longo dos anos.

Rajpal elogiou Balaji e Rathik para mostrar a crescente profundidade nas duplas da Índia.

“Os duplos foram fáceis, mas há muitas expectativas de jogadores duplos e estou feliz com a maneira como Balaji (Balaji) e Rithvik chegaram a todas as armas que atiram … muito fantásticas hoje e espero construir esse time para o futuro que Você pode assumir o melhor do mundo ”, acrescentou.

Com o empate já segurado, a Índia introduziu Karan Singh para a primeira partida de singles reverso contra o Padio. O ano de 21 anos começou forte, quebrando o serviço de seu oponente no segundo jogo antes de fechar confortavelmente o primeiro set.

Karan parecia pronto para uma vitória de rotina enquanto executava uma vantagem de 4 a 0 no segundo set com uma pausa dupla. No entanto, ele perdeu momentaneamente impulso, perdendo um jogo de serviço, antes de recuperar o controle para concluir a partida de 6-2, 6-3.

Índia vs Togo, Davis Cup 2025 World Group I Playoffs, Round-Up Day 2

N Sriram Balaji/Roshvik Choudary Bollipalli (Ind) Beat Hod’abalo Isak Padio/M’lapa Tingou Akomlo (TOG) (6-2, 6-1)

Karan Singh (Ind) venceu Hod’abalo Isak Padio (TOG) (6-2, 6-3)

