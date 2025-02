Índia mestres troféus rivais decodificados: Nova Zelândia, Bangladesh imprevisível e Paquistão …

A ausência de Jasprit Bumrah certamente prejudicará a Índia, mas a qualidade de piscar e boliche será feita pela equipe de Rohit Sharma, uma das rivalidade do título ao lado da África do Sul e do Paquistão. A Índia jogará em Bangladesh em 20 de fevereiro e depois no Paquistão em 23 de fevereiro e na Nova Zelândia em 2 de março.

BANGLADESH

Força: Este é um formato em que Bangladesh é o mais forte. Eles foram finalistas da Copa Asiática, quartos -de -final da Copa do Mundo de 2015.

A maior força é o número de grilos com muita urina em suas fileiras, como Soumya Sarkar, Tanzim Hasan Sakib, Wiczekapitan Mehidy Hasan Mirire para mencionar apenas alguns.

Fraqueza: a coesão sempre foi a despedida de Bangladesh contra uma melhor oposição. Alguém como Litton Das não conseguiu chegar à equipe dos Trophy Champions por causa do não desempenho. Graças à sua capacidade de levar o jogo de volta à oposição, Litton seria uma vantagem do poder, mas ele sente falta.

A eficiência do Shakib Al Hasana estava enfraquecendo, mas, como se costuma dizer, não há substituto para a experiência. Mas depois de ficar no boliche por causa de uma ação suspeita, ele não conseguiu encontrar um lugar apenas em seu piscar, o que se deteriorou um pouco.

Possibilidade: Contra a Índia em Dubai, se as músicas forem um pouco mais lentas, os spinners de Bangladesh Mehida e Melmoni Rishad Hossain terão um papel a desempenhar. Não se esqueça do Mustafizur Rahman, que tem variedades suficientes no skimming para forçar as batalhas.

Ameaças: Bangladesh perdeu cinco dos últimos seis ODI contra o Afeganistão e a Índia Ocidental. Eles também entram no Trophy Masters depois de tocar na BPL, que podem ser chamados abaixo do padrão entre todas as ligas T20 ao redor do mundo.

A ordem mais importante de Bangladesh, incluindo seu talentoso capitão Nazmul Shanto, não incendiou o cenário internacional. Eles não têm muitos X jogadores que podem mudar o jogo de uma posição difícil.

PAQUISTÃO

Força: houve uma crítica sobre a escolha de um time, mas eles têm jogadores que podem ser destrutivos no dia. Fakhar Zaman sangrou a Índia na final dos Campeões Campeões 2017. Talvez possa ser mais perigoso do que o melhor bolo de Babar Azam.

O capitão Mohammed Rizwan e o finalizador designado Salman Ali Agha estão em uma forma fantástica que bebe bem para eles.

Fraqueza: A lesão prematura Saim Ayuba rejeitou o Paquistão, mas haveria temores sobre o caráter de Babar. Mesmo em tri-seria com a Nova Zelândia e a África do Sul, os retornos (10, 23 e 29) foram decepcionantes. Kamran Ghulam, Khushdil Shah e Tayyab Tahir terão que levantar meias em ótimos dias.

Khushdil e Faheem Ashraf são conexões ruins nesta equipe.

A eficácia de seus Pacers pode ser violada nos decks planos em casa.

Possibilidades: brincar em casa é certamente a vantagem do Paquistão. Eles têm um poderoso ataque de ritmo, mas deve haver algo em Karachi e Rawalpindi para fazer os três Shaheen Shah Afrid, Nah Shah e Harris Rauf.

A forma Agha na ordem central é uma grande vantagem e também pode superar fragmentos apertados nos interruptores do meio. Agha será o “fator” do Paquistão no torneio.

Ameaças: ter apenas um spinner especialista em Abrar Ahmed é um truque arriscado. O único outro jogador que pode desacelerar as coisas é Salman, mas ele é indesejado ou um bolo que pode girar.

Uma média versátil ou uma economia de boliche Faheem Ashraf não inspira confiança. Em Tri-Seria, Shaheen e Nameem foram saqueados para correr.

NOVA ZELÂNDIA

Força: Kiwi é uma das páginas mais compactas, com muitos jogadores que têm experiência suficiente para jogar críquete de uma bola branca em um subcontinente. Em Devon Conway e Tom Latham, têm dois abridores confiáveis ​​e, no formato de 50 anos, Kane Williamson pode controlar o processo. A ordem do meio tem uma força de fogo porque Daryl Mitchell e Glenn Phillips podem levar o jogo em um piscar de olhos.

Fraqueza: Depois de muito tempo, a Nova Zelândia entra no evento da ICC, no qual eles não terão a dupla irregular Tim Southee e Trent Bult. Até Lock Ferguson é muito improvável, e a tigela rápida da tigela parece um pouco em breve da experiência. As habilidades para fotografar em campos subcontinentais e de Dubai podem diferir dos países da Sena.

Possibilidades: a Nova Zelândia é sempre um candidato nos quatro primeiros e não muda nem desta vez. Em Mitchell, Santner tem um capitão permanente que está indo bem, e os presentes de Glenn Phillips e Mitchell para a empresa podem controlar o jogo nas relações intermediárias do meio, o que provavelmente decidirá sobre o resultado deste torneio.

Ameaças: será interessante descobrir como a Nova Zelândia toca nos giradores da oposição durante as engrenagens intermediárias. Nas partidas de teste na Índia, Will Young mostrou a combinação perfeita de técnica defensiva e de ataque nas faixas que apoiavam o Spinner. As condições serão muito planas no Paquistão e nos Emirados Árabes Unidos, mas brincam contra a spin troika indiana, Rishad Bangladesh e o Paquistão Abrar exigiriam habilidades especiais em ODI.