Índia Niki Poonacha e John Lock, do Zimbábue, serão apresentados como as melhores sementes

Ramkumar Ramanathan e Mukund Sasikumar iniciarão sua campanha de solteiros no Delhi Open 2025 na terça -feira.

Niki Kaliyanda Poonacha, da Índia, e Courtney John Lock, do Zimbábue, entraram no Delhi Open 2025 Dupla, como as sementes nº 2, com o objetivo de aumentar a contagem de títulos do Challenger. O evento ATP Challenger 75, que retorna para sua quinta edição no complexo DLTA de 10 a 16 de fevereiro, terá 16 equipes que competem pelo troféu e 75 pontos ATP.

Poonacha, campeão de dois tempo, e Lock, proprietário de um desafiante e 19 títulos da ITF com seu irmão Benjamin, estarão entre os favoritos. Eles fazem parte de um campo liderado pelos australianos superados, o ex -vencedor duplo do Children of the Australian Open, Blake Ellis e Tristan Schoolkate.

Leia também: Delhi Open 2025: Mukund Sasikumar em branco da Índia Sascha Gueymard Wayenburg para alcançar o tons de 16

Ramkumar Ramanathan e Karan Singh, da Índia, apenas com uma vitória da Copa Davis sobre o Togo, receberam uma entrada de bunzed no torneio duplo. Ramkumar, um finalista do Chennai Open de 2025, procurará construir em sua forma com Singh. Outra dupla totalmente indiana, SD Prajwal Dev e Sai Kartek Reddy Ganta, também entram como commodines, juntando -se a Siddhant Banthia e Parikshit Somani no sorteio.

O campeão de singles de Wimbledon Boys 2019, Shintaro Mochizuki, conhece Kaito Uesugi após sua vitória no título aberto de Chennai. Sua primeira rodada contra Ramkumar e Singh promete ser um encontro emocionante, com o vencedor potencialmente enfrentar Poonacha e trancar as quartas de final. Jay Clarke (Reino Unido) e Johannes Ingildsen (den) são as terceiras sementes, enquanto Corentin Denolly e Sascha Gueymard Wayenburg (FR) completam os quatro primeiros.

Leia também: Quem é Manas Dhamne? Tudo o que você precisa saber sobre a sensação do tênis indiano adolescente

Enquanto isso, as rodadas de classificação de singles na segunda -feira viram vários desconfortos. Enzo Couacaud, superior, o semeado sofreu uma saída surpresa, perdendo para Andre Ilagan, da 12ª semeada, enquanto Hynek Barton sem uma semente surpreendeu a segunda semente Gueymard Wayenburg; O francês, no entanto, recebeu a passagem para o sorteio principal como o perdedor sortudo após a retirada da sala semeada Lloyd Harris. Enquanto isso, Jacopo Berrettini também não progrediu, caindo para Eric Vanshelboim não semeado.

Mais tarde, Michael Geerts iniciou o empate principal com uma vitória nos sets seguidos sobre Zsombor Piros na 32ª rodada, enquanto Karan Singh, da Índia, deixou o torneio após uma saída da primeira rodada nas mãos do oitavo semeado Timofey Skatov.

Na terça -feira, ele testemunhará a continuação do sorteio principal dos singles, com Gueymard Wayenburg enfrentando Mukund Sasikumar para o confronto de abertura do dia na corte central. Mais tarde, Ramkumar Ramanathan começará sua campanha contra Dabor Svrcina, da República Tcheca.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama