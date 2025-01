Índia sediará competição mundial de dardo, liderada por Neeraj Chopra

Neeraj Chopra competirá pela primeira vez em solo indiano.

No que promete ser um momento histórico no esporte indiano, o duas vezes medalhista olímpico Neeraj Chopra, JSW Sports, juntamente com o apoio da World Athletics e da Federação de Atletismo da Índia, trará para a Índia uma competição Continental Tour Javelin-Only. Embora o local ainda não tenha sido decidido, o evento está marcado para maio deste ano e contará com alguns dos melhores lançadores de dardo masculinos e femininos de todo o mundo.

Falando no evento, Chopra disse: “É um sonho antigo meu organizar e trazer uma competição de dardo de classe mundial para a Índia. Estamos fazendo isso com a ajuda da JSW Sports and Athletics Federation of India. Estou confiante de que meus colegas atletas e fãs indianos criarão uma experiência que será comentada por muito tempo. “Estou animado para ver o quão grande podemos tornar isso.”

Chopra e JSW Sports estão empenhados em tornar o evento um evento anual no calendário mundial de atletismo, com o objetivo de agregar mais modalidades de atletismo ao evento.

Parth Jindal, fundador da JSW Sports, disse: “Gostaria de agradecer à Federação de Atletismo da Índia e à sua liderança por nos proporcionar esta fantástica oportunidade de trazer um evento de classe mundial para a Índia. “A AFI tem feito um trabalho incrível para elevar o perfil dos esportes de atletismo no país, e a forma como apoiaram este evento é uma prova de seus esforços.”

“A visão da JSW Sports é maximizar o potencial desportivo da Índia e desempenhar um papel para tornar a Índia uma potência desportiva global. Quando Neeraj nos abordou com a ideia de organizar um encontro de atletismo de classe mundial na Índia, aproveitamos a oportunidade para ajudar a torná-lo realidade.

Assumimos um compromisso de longo prazo com o Atletismo Mundial e com a Federação de Atletismo da Índia e planejamos expandir o evento ao longo dos anos, adicionando mais disciplinas. “Este é apenas o começo e deve mudar a forma como o público indiano consome eventos de atletismo.”

Deixando de lado o line-up potencialmente repleto de estrelas, o foco estará em oferecer uma competição que aprimore a experiência do espectador usando a tecnologia, tanto no evento quanto via transmissão.

Falando sobre o evento, Lord Sebastian Coe, Presidente do Atletismo Mundial, disse: “O Atletismo Mundial tem o prazer de apoiar este novo evento que permitirá aos fãs indianos verem seus heróis em casa e também mostrará ao mundo a capacidade da Índia de sediar eventos padrão ouro.”

O encontro também visa inspirar a próxima geração de atletas indianos e expandir as iniciativas de saúde e fitness empreendidas pelo Governo da Índia. Com a AFI dando um impulso conjunto às disciplinas de atletismo, a Índia fez grandes avanços no cenário continental e global, com recordes e inúmeras estreias para os nossos atletas.

Adille Sumariwalla, Presidente (N&IR), Federação de Atletismo da Índia, disse: “Não poderíamos ter um modelo melhor do que Neeraj Chopra para inspirar a próxima geração de atletas indianos e estamos muito satisfeitos com a parceria com Neeraj e JSW Sports para apresentar o o melhor do nosso esporte para o público indiano 2025 será um ano emocionante para o atletismo indiano, com duas reuniões do Continental Tour a serem realizadas em nosso país.”

