Índia sediará o Desafio Mundial de Adestramento Equestre 2025

Pela primeira vez o World Para Dressage Challenge será realizado na Índia.

Com o compromisso de incentivar a participação para-equestre e a visão de criar a primeira representação da Índia nos Jogos Paraolímpicos LA 2028, a Federação Equestre da Índia (EFI) organizou o primeiro Workshop de Para-Adestramento aprovado pela FEI na Academia Equestre Modi em Meerut. de 4 a 5 de janeiro de 2025, antes do Para Dressage World Challenge 2025 agendado para outubro, que será realizado pela primeira vez na Índia.

O workshop de dois dias incluiu uma apresentação visual apresentando a disciplina aos participantes, seguida de um evento de demonstração mostrando as habilidades e a colaboração essenciais para o adestramento.

Os participantes receberam um conhecimento aprofundado da disciplina, abrangendo os seus requisitos únicos, equipamento especializado e as características dos cavalos adequados para eventos para-equestres, tais como experiência adequada, temperamento calmo e capacidade de treino excepcional para se adaptarem às condições únicas dos cavaleiros. precisa.

Para melhorar a experiência, o workshop contou com cavalos de adestramento especialmente treinados, permitindo aos participantes obter informações em primeira mão.

O adestramento paraolímpico é de imensa importância como a única categoria equestre incluída nos Jogos Paraolímpicos, e a EFI pretende construir um caminho forte para que a Índia deixe sua marca, identificando talentos e organizando vários eventos de adestramento paraolímpicos em todo o país.

Comentando sobre o workshop, o Secretário Geral da EFI, Coronel Jaiveer Singh, disse: “Este workshop foi um passo crítico na promoção da inclusão nos esportes equestres indianos, abrindo caminho para que a Índia não apenas compita, mas também se destaque no cenário global. Ao estabelecer um ecossistema estruturado e sustentável para para-atletas, prevemos a representação regular da Índia em eventos internacionais, culminando nos Jogos Paraolímpicos.

“Com a introdução do adestramento, estamos abrindo uma oportunidade única para os atletas fazerem história e trazerem um orgulho incomparável à Índia. “Esta iniciativa não se trata apenas de participação – trata-se de criar campeões e elevar a presença da Índia no mundo dos para-desportos.”

O workshop marcou um passo significativo na introdução aos clubes membros da importância de identificar talentos e permitir uma maior participação, uma vez que o adestramento está oficialmente incluído nas disciplinas da EFI a partir de 2025. Este esforço concentrou-se na preparação da Índia para eventos globais de adestramento, incluindo o prestigiado Para Dressage World Challenge. 2025, que a Índia sediará na Academia Equestre Modi em Meerut (Zona Norte) e nos Estábulos Surge em Bengaluru (Zona Sul) em outubro.

Representantes de 18 clubes equestres de toda a Índia participaram do workshop liderado pelo treinador de adestramento Clive Milkins.

Com mais de 30 anos de experiência e um histórico de treinamento de atletas paraolímpicos, incluindo Sophie Christiansen, oito vezes medalhista de ouro paraolímpica, Milkins trouxe experiência e conhecimento incomparáveis ​​aos membros participantes, com foco particular em mostrar e nutrir o talento indiano local para criar consciência dentro do país.

Enquanto a Índia conquistou um recorde de 29 medalhas nos Jogos Paralímpicos de Paris, a EFI pretende aproveitar a oportunidade apresentada pelo adestramento como o único evento equestre nos Jogos Paralímpicos e o segundo maior a nível mundial depois dos Jogos Olímpicos. Fazendo parte dos Jogos desde 1996, o adestramento oferece uma plataforma única para criar história.

Ao aumentar a conscientização, cultivar talentos e criar programas estruturados, o workshop lançou as bases para o objetivo de longo prazo da Índia de alcançar uma representação paraolímpica consistente, refletindo o compromisso do país com a inclusão e a excelência nos esportes equestres.

