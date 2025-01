India Star enviou aviso, Inglaterra T20Is "Última chance" Para cimentar o futuro

É certamente um momento de transição para a anfitriã Índia, à medida que se adaptam à vida sem Virat Kohli e Rohit Sharma, que se aposentou do formato mais curto depois de vencer a Copa do Mundo T20 em 2024. Abhishek Sharma é um dos poucos jogadores na pequena lista de substitutos. , mas não mostrou consistência durante sua curta passagem pela seleção nacional. O batedor canhoto de primeira linha é conhecido por sua habilidade de acertar todas as partes do solo. Essa habilidade ficou totalmente exposta quando ele marcou um século de tirar o fôlego em 47 entregas no segundo T20I contra o Zimbábue, em julho de 2024.

O ex-batedor indiano Aakash Chopra admitiu que Sharma tem potencial, mas acredita que se quiser manter sua vaga no time terá que estar em plena forma na série de cinco partidas contra a Inglaterra, que começa na quarta-feira, no Eden Gardens.

“A forma de Abhishek era para cima e para baixo. Logo no início, em seu segundo T20I, ele marcou um século contra o Zimbábue. Depois disso, havia muitas promessas e muito potencial, mas não performances suficientes. Então eu acho que essa é a última chance do Abhishek Sharma e eu realmente amo esse garoto, acho que se ele se sair bem será ótimo, mas essas 5 partidas – siga em frente porque nessas partidas o Sanju fez seu nome em nas últimas 3 partidas, da mesma forma, Abhishek Sharma terá que fazer isso, caso contrário haverá uma ligeira mudança no tempo e Jaiswal voltará”, disse Chopra à Star Sports.

Sharma representou a seleção nacional em 12 T20Is e exceto um século contra o Zimbábue, ele conseguiu acumular 156 postigos em 11 partidas. Embora a sua taxa de acerto de 171,81 seja promissora, a sua média é certamente preocupante, 23,27.

A equipe liderada por Suryakumar Yadav será impulsionada pelo retorno do veterano marcapasso Mohammed Shami antes do importante Troféu dos Campeões, que está programado para começar no próximo mês. Shami jogou pela última vez pela Índia na final da Copa do Mundo ODI contra a Austrália em novembro de 2023. Por outro lado, o jogador Mark Wood retornará ao time pela primeira vez desde agosto. Ele se juntará a Jofra Archer e Jamie Overton no ataque da Inglaterra, enquanto os visitantes anunciavam o onze inicial para a estreia da série, na terça-feira.

Índia e Inglaterra se enfrentaram 24 vezes em T20Is, com a Índia tendo uma ligeira vantagem com 13 vitórias contra 11 vitórias da Inglaterra. No entanto, a Índia venceu cinco dos últimos sete encontros T20I entre as duas equipes desde 2021. O último confronto T20I foi nas semifinais da Copa do Mundo de Críquete T20 Masculino da ICC de 2024, onde a Índia garantiu uma vitória memorável.

A série começará em Calcutá e depois passará para Chennai, Rajkot, Pune e Mumbai para as partidas restantes. O T20I final será realizado no dia 2 de fevereiro em Mumbai.

Chopra descreveu ainda a batalha dos pesos pesados ​​como uma “luta morcego contra morcego”.

“Será morcego contra morcego. Porque rebatidas é um desafio para ambos os lados. Se olharmos para essa luta, não é uma luta de peso leve. É um confronto de pesos pesados ​​onde se você acertar um seis, o outro time pode acertar dois. É possível que com a atitude certa os dois rounds sejam iguais. O ritmo pode ser definido na primeira partida e o outro time também vai olhar pela mesma perspectiva.

– Você também joga com onze. Você também se preocupa em arrotar. É por isso que você joga com dois ou três bons jogadores; o resto são pessoas universais. Portanto, quando os dois times jogam o mesmo tipo de críquete, quase uma marca de críquete semelhante, deve haver um bom confronto. Na minha opinião, deveria haver muitas rodadas”, acrescentou.

(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada a partir de um feed distribuído.)