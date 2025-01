India Star, que tem 170 postigos de teste, fala sobre o IPL 2025 Snub: "Chocante…"

Os megaleilões do IPL 2025 foram realizados em novembro do ano passado e todas as dez franquias montaram suas equipes para a próxima edição. Com uma série de mudanças nas políticas de retenção de jogadores, uma série de compras surpreendentes foram feitas e enormes quantias de dinheiro foram gastas por todas as equipes. Por um lado, o guarda-postigo indiano Rishabh Pant, que foi vendido ao Lucknow Super Giants por Rs 27 crore, obteve a quantia mais alta na história de um leilão IPL, com muitos grandes nomes permanecendo não vendidos.

Um desses nomes foi o veterano piloto indiano Umesh Yadav, que surpreendentemente não foi vendido em leilão. Umesh, que jogou por quatro times – Delhi Capitals, Royal Challengers Bengaluru, Kolkata Knight Riders e Gujarat Titans, não conseguiu atrair compradores para as próximas temporadas.

O jogador de 37 anos falou recentemente sobre seu desprezo, chamando-o de “chocante” e “perturbador”.

“Todos sabem que não fui selecionado para o IPL deste ano. Jogo há 15 anos. Isto (não vendido no IPL 2025) é muito chocante para mim. Por que eu mentiria? Eu me sinto mal. Depois de jogar tanto e perto de 150 partidas do IPL, você não é selecionado, é chocante”, disse Umesh. Por dentro do esporte.

“Depende das franquias e da estratégia delas, ou meu nome chegou atrasado no leilão e não sobrou dinheiro para elas. De qualquer forma, algo aconteceu. Estou muito frustrado e ansioso. Mas está tudo bem de qualquer maneira. Não posso mudar a decisão de ninguém”, acrescentou.

Em 15 anos, Umesh jogou 148 partidas e conquistou 144 postigos no IPL. Referindo-se aos planos de se aposentar, o jogador disse que penduraria as chuteiras quando não conseguisse atingir a velocidade de 140 km/h.

“Depois fiz uma cirurgia na perna. Até sentir que posso atingir os 140 km/h, continuarei a jogar bowling. Quando eu não conseguir jogar boliche, vou parar de jogar críquete sozinho. Não terei que contar isso a ninguém, disse Umesh.

No críquete internacional, Umesh jogou 57 testes, 75 ODIs e 9 T20Is pela Índia. Ele escalpelou 170 postigos em testes e 106 e 12 postigos em ODIs e T20Is, respectivamente.

Ele jogou sua última partida pela Índia na final do Campeonato Mundial de Testes contra a Austrália em junho de 2023.