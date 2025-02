Índia versus Inglaterra: Top “Za In Love” Rohit Sharma, Gautam Gambhir deve consertar na série ODI

A forma e a condição de estrelas experientes estão sob o scanner quando a Índia entra na última fase de preparação para o troféu de troféu com uma série de três pessoas de ODI contra a Inglaterra começando em Nagpur na quinta-feira, com o objetivo de encontrar o equilíbrio certo para alguns lugares específicos em lugares em a linha-up. O capitão Rohit Sharma e Virat Kohli estavam sob enorme controle após uma corrida sombria em um críquete de bola vermelha. Duas estrelas, após a ocorrência do hiper -indigno, mas decepcionante no troféu de Ranji no mês passado, observarão bons resultados no formato, que eles dominaram há vários anos.

Eles foram os dois melhores 2023 da Copa do Mundo, e Kohli venceu 765 e Rohit esmagando 597.

Desde a Copa do Mundo, que a Índia deixou entrar no escândalo final, que passou no invencível o tempo todo, ambos apareceram apenas na derrota da série ODI em três partidas com o Sri Lanka, onde Rohit ganhou dois cinquenta, enquanto Kohli não o fez Tenha uma ótima corrida.

A queda se intensificou nos testes e, nos últimos três meses, os dois heróis do último triunfo da Copa do Mundo na Índia enfrentaram inúmeras ligações para tomar uma decisão sobre seu futuro.

A série ODI contra a Inglaterra é o único torneio na Índia para o Trophy Masters, que acontecerá no Paquistão e Dubai a partir de 19 de fevereiro. Oito equipes da competição podem ser uma pausa para fazer um evento para dois fiéis que já se aposentaram com o T20Is.

No entanto, sua forma não é uma preocupação solitária para a roupa.

Uma das áreas cinzentas é o ninho do portão. Quem entre Klas Rahul e Rishabh Pant deve ser assentido no jogo XI? Com o capitão Rohit e seu vice -Shubman Gill, eles provavelmente abrirão, e então Kohli Shreyas Iyer e Hardik Panda, o batedor de Fastereteper provavelmente cairá em cinco.

Rahul, que manteve os postigos na ausência da calça durante o campeonato mundial em 2023, colaborou, filmando 452 corridas e acabou que ele era um dos clubes mais coerentes da Índia.

Sua estabilidade desempenhou um papel fundamental na criação de uma poderosa configuração ODI, mas sua rotação de greve nas relações centrais de engrenagem continua sendo o problema.

Por outro lado, as calças com a esquerda oferecem diversidade à direita na Índia dominada pela ordem certa. Além disso, sua imprevisibilidade, poder estrito e capacidade de remover a facilidade de tirar o fôlego tornam -o um fato de X.

O think tank indiano sempre poderia ser os dois, mas provavelmente seria o custo de Iyer, que, apesar dos resultados insuficientes da série Sri Lanka, era um co -autor fértil. Suas façanhas na temporada nacional são difíceis de ignorar.

A série também testará a prontidão de Pacer Mohammed Shami e o girador de pulso de Kuldeep Yadav, que foi imposto por lesões e pode ser a chave para o sucesso da Índia nos mestres.

Enquanto Shami jogou dois T20 contra a Inglaterra em uma série recentemente distorcida, Kuldeep não fez as cores da Índia desde o primeiro teste contra a Nova Zelândia em outubro.

O Spearhead Jasprit Bumrah nunca foi competição para esta série por causa do problema de volta.

Espera -se que o misterioso spinner Varun Chakravarthy estreie para fortalecer seu argumento para incluir a equipe de troféus.

Ele perturbou a Inglaterra de Bałkars em T20is depois de Bamboozing Bangladesh na próxima série de casas em outubro do ano passado.

O gerenciamento da equipe também deve fazer uma escolha difícil para uma posição versátil de rotação. Ravindra Jady, que não joga ODI desde a final da Copa do Mundo ODI 2023, Axar Patel e Washington Sundar são considerados uma competição e ainda não está claro como será resolvido.

Além disso, a Inglaterra procurará queimar as lacunas na armadura e ser um desafio mais forte. Mas é mais fácil dizer do que fazer, considerando que eles perderam a série de 50 anos contra a Austrália (em setembro) e a Índia Ocidental (em novembro).

Joe Root é a única adição à banda para sua piscadela, que será amplamente a mesma que a que lutou no T20.

Jamie Smith provavelmente perderá os dois primeiros ODI por causa do problema da panturrilha.

Índia: Rohit Sharma (C), Shman Gill (VC), Yashsvi Jaiswal, Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul (WK), Rishabh Pant (WK), Hardik Pandya, Ravindra Jadiej, Washington Sundar, Axar Pateav, Harsarit Rana, Mohd. Shami, Arshdeep Singh, Varun Chakaravarthy.

Inglaterra: Jos Buttler (C), Harry Brook, Ben Duckett, Joe Root, Philip Salt, Jamie Smith, Jacob Bethell, Carros de Bridon, Liam Livingstone, Jamie Orton, Jofra Archer, Gus Atkinson, Saqib Mahmood, Adil Rashid, Mark Wood.

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).