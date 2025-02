Índia vs Bangladesh, Trophy Masters: Dubai Pitch Report, juízes, equipes onde assistir

Juntamente com o atual Troféu dos Campeões da ICC em 2025, os favoritos do torneio da Índia iniciarão uma campanha de grupo contra Bangladesh no Sky Nubly, no Estádio de Dubai, na quinta -feira. Com apenas duas equipes de ambos os grupos que entrarão nas semifinais, cada jogo de palco em grupo é de importante importância para a página liderada por Rohit Sharma para vencer e fortalecer suas chances de conquistar o título, que ele realizou recentemente em 2013. A Índia vem das costas com um bom impulso a todos os aspectos do jogo enquanto registra a vitória da série ODI por 3 a 0 sobre a Inglaterra em casa. Por outro lado, Bangladesh vem como um lado cortado, mas ele tem um arsenal em escotilhas rápidas de Nahid Rana e Taskin Ahmed para incomodar os palitos indianos.

Mais de duas equipes, o campo em Dubai será muito interessante para os fãs de todo o mundo. O estádio foi realizado por grande parte dos jogos de críquete, a partir da Copa do Mundo da Copa do Mundo do ano passado, até a Ásia U19 U19 e ILT20 Cup, o que significa que os arremessos podem ser lentos.

Mas se você acredita que os relatórios terrestres dos Emirados Árabes Unidos, existem dois novos arremessos em Dubai, que podem ser usados, o que significa que ele pode oferecer ajuda cedo antes de apoiar os spinners no meio anterior. Se isso acontecer, a combinação da Índia é definida como um teste bruto, especialmente quando eles escolhem cinco giradores e quatro opções para desenvolvimento rápido, incluindo pandas difíceis.

No entanto, se a Índia começar a vencer com Bangladesh, é muito bom ter os próximos confrontos com o Paquistão e a Nova Zelândia. Dubai não deu à Índia as melhores lembranças nos eventos da ICC, mas tudo pode mudar para melhor para a Rohit & Co a partir de quinta -feira.

Equipes:

India: Rohit Sharma (captain), Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul (WK), Rishabh Pant (WK), Hardik Panda, Axar Patel, Axar Patel, Washington Sundar, Washington, Kuldeep Yadav, Harashit Rana, Mohammed Shami, Arshdeep Singh, Ravindra Jady e Varun Chakravarthy.

Bangladesh: Nazall Hossain Shaanto (C), Soumya Sarkar, Tanzid Hasan, Tawhid Hriidoy, Mushfiquist Rahim, Md Mahmud Ullah, Joker Ali Anik, Mehidy Hasan Miraz, Mustafizur Rahman, Parvez Hossain Sakib, nahid ferida.

Juízes em: Adrian Holdstock e Paul Reffel

Árbitro da TV: Richard Illingworth

Quarto Juiz: Michael Gought

Juiz Match: David Boon

Hora: a partida deve começar às 14:30 IST.

Onde assistir: Todos os Masters Tropphy 2025 As partidas serão transmitidas na Star Sports Network e ao vivo ao vivo no Jiohotstar.

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).