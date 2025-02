Índia vs Espanha Live, FIH Hockey Pro League: quando e onde assistir

Índia vs Espanha ao vivo: O time de hóquei masculino indiano, que atualmente ocupou o quinto lugar no mundo, é iniciar sua campanha muito esperada da FIH Pro League 2024-25. Dirigido por Harmanpreet Singha, a equipe indiana abrirá sua campanha com duas partidas emocionantes contra o número 8 do mundo na Espanha nos dias 15 e 16 de fevereiro e depois confrontos intensivos com a Alemanha nº 4 no mundo em 18 e 19, oferecendo assim o A equipe aperfeiçoa uma oportunidade para apresentar seu último momento. Após reuniões com a Alemanha, a Índia enfrentará a Irlanda nos dias 21 e 22 de fevereiro, antes de enfrentar o poderoso World England No. 2 nos dias 24 e 25 de fevereiro.

Com seu triunfo, a medalha de Bonze nos Jogos Olímpicos em Paris 2024. O local liderado por Harmanpreet Singh provou que provou no cenário internacional. A equipe foi vista recentemente em ação durante dois jogos de teste em casa com a Alemanha em outubro de 2024, onde a Índia ricocheteou na derrota de 2: 0 na primeira partida para derrotar os visitantes por 5-3 no segundo. Embora os alemães vencessem a série por meio de shot, os resultados competitivos aumentaram a certeza da preparação da Índia para a FIH Pro League.

Antes, a Índia apresentou sua eficiência, defendendo efetivamente seu título no Campeonato Asiático de 2024 em setembro, vencendo todos os jogos e fortalecendo sua posição como uma das equipes mais fortes da Ásia.

O Harmanpreet Singh se juntará a Wiczekapitan Hardik Singh, que lidera uma equipe bem balanceada, cheia de experiência e talento jovem. Jogadores mais velhos, como Manpreet Singh, Mandeep Singh, Lalit Kumar fracassando, Sumit, Sanjay, Jugaj Singh e Vivek Sagar Pragad, criarão uma habilidade da coluna na composição.

Quando a Índia vs Espanha, FIH Hockey Pro League Match?

A partida da Índia vs Espanha, a FIH Hockey Pro League acontecerá no sábado, 15 de fevereiro.

Onde a Índia vs Espanha, FIH Hockey Pro League Match?

A partida da Índia vs Espanha, a FIH Hockey Pro League acontecerá no Hockey Kaling Stadium em Bhubaneswar.

A que horas começará a partida da FIH Hockey Pro League?

A partida da Índia vs Espanha, a FIH Hockey Pro League começará às 19:30 IST.

Quais canais de TV mostrarão uma transmissão de televisão na Índia vs Espanha, FIH Hockey Pro League Meat?

A partida da Índia vs Espanha, a FIH Hockey Pro League será transmitida ao vivo para Star Sport Select 2, Star Sports 3 e DD Sports TV na Índia.

Onde seguir a transmissão ao vivo na Índia vs Espanha, FIH Hockey Pro League?

A partida da Índia vs Espanha, a FIH Hockey Pro League será transmitida ao vivo para Jiohotstar.

