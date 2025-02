Índia vs PAKISTAN Live Score, Champions Trophy 2025: Escolhendo um drama no centro das atenções antes do confronto em Dubai

Atualizações ao vivo da Índia vs Paquistão, Troféu dos Campeões da ICC 2025: O grande dia finalmente chegou quando o arco da Índia e o Paquistão mudam para o Trophy 2025 Masters, no domingo em Dubai. Como as duas equipes dividem a concorrência amarga, elas se concentrarão no XIS, porque todo fã está disposto a testemunhar uma partida muito esperada. Esta é uma partida vencida para Mohammad Rizwan e se eles chegarem a esse confronto após uma derrota de 60 velocidades com a Nova Zelândia. Por outro lado, Rohit Sharma e o que eles conquistaram uma vitória confortável em seis gols com Bangladesh. (Cartão de resultados ao vivo)

Fevereiro232025 12:40 (é) Champions Trophy 2025 LIVE: ATUALIZAÇÃO DE AQIB JAVED Babar O treinador temporário de Aqib Javed, que se voltou para a mídia após o treino, não deu nenhum motivo específico para a ausência de Azam, dizendo que o ex -capitão decidiu descansar. Ontem à noite, Naqvi conheceu a equipe de críquete do Paquistão no estádio internacional Krykieta em Dubai e os chamou para vencer uma partida de Sunday Key com a Índia “a todo custo” para silenciar os críticos.

Fevereiro232025 12:39 (é) Champions Trophy 2025 LIVE: Ausência de Babar da sessão de treinamento A estrela do Paquistão Babar Azam era visível por causa de sua ausência do treinamento da equipe e não havia clareza sobre sua disponibilidade para o Troféu dos Campeões da Clash com a Índia no domingo. Especulações é comum que ele não possa ser considerado para uma partida depois que não foi visto em uma sessão de treinamento na noite de sábado. O chefe do PCB Mohsin Naqvi e Azam participou da prática, ele foi o único jogador que decidiu tirar um dia de folga.

Fevereiro232025 12:25 (IS) Champions Trophy 2025 Live: Perda na Índia vs Paquistão no final de 2017 A Índia falhou em seu último confronto com o Paquistão nos campeões de troféus quando eles perderam o início do título de 2017 em Oval para perder seu segundo software de prata no torneio. Enquanto isso, a Índia tem uma vantagem psicológica de permanecer contra o Paquistão nos últimos seis ODI (incluindo o enxaguamento da cena do grupo da Copa da Ásia) desde 2018.

Fevereiro232025 12:11 (é) Índia vs Paquistão ao vivo: Resumo rápido da última reunião da Índia vs. Paquistão em ODIs Durante a última reunião da ODI na Copa do Mundo em 2023, a Ahmedabad India registrou uma clara vitória em sete vans, quando o capitão Rohit e Shreyas Iyer marcaram meio século para manter o recorde neste torneio. O ritmo indiano Hafthead Jasprit Bumrah, que retornou ao críquete internacional pouco antes da Copa do Mundo após mais de um ano da lesão, juntamente com Mohammed Siraj e Hardik Panda, decidiram apoiar o chamado do capitão para BOWL. O trio escolheu dois escalpos para desfazer os hóspedes para desperdiçar 191.

Fevereiro232025 12:06 (é) Champions Trophy 2025 LIVE: The Defender Champions Eye Big Win O último confronto do troféu dos rivais subcontinentais foi a final em 2017, na qual o Paquistão saiu com a vitória e o troféu. Rizwan e co. Eles tentariam se inspirar nesse triunfo em Londres, mas ele também teria que aumentar seus resultados em todos os departamentos.

Fevereiro232025 12:05 (IS) Campeões 2025 ao vivo Trofeum: Paquistão à beira da eliminação Enquanto a Índia está em alto nível depois de vencer em seis gols sobre a retirada de Bangladesh, o Paquistão está aparentemente apertado após uma derrota de 60 velocidades na abertura do torneio contra a Nova Zelândia.

Fevereiro232025 12:05 (IS) Índia vs Paquistão ao vivo: partida de alta tensão No domingo, no domingo, no domingo, como um banho no marquês, mas geralmente suspenso em campo, a Índia e Evite a eliminação precoce do torneio.

Fevereiro232025 11:42 (é) Índia vs Paquistão ao vivo: Olá Olá e bem -vindo à nossa cobertura ao vivo com uma partida muito esperada do Masters de 2025 entre a Índia e o Paquistão, diretamente do estádio internacional de críquete em Dubai, em Dubai. Verifique todas as atualizações ao vivo.