Com grande alívio para os fãs indianos, Pontemed Shami voltou ao campo depois que encontrou uma leve dor no tornozelo durante as primeiras engrenagens do troféu de campeões da Índia-Paquistão em Dubai no domingo. Ele voltou ao quarto feitiço em 12 rodadas depois de estar fora do campo depois das cinco após as rodadas. Ele começou a olhar um pouco fora das cores da outra, fornecendo cinco bolas largas no primeiro e distribuindo um total de seis marchas no primeiro ano.

No entanto, nas próximas duas marchas, ele distribuiu apenas quatro e três marchas. No terceiro período do feitiço, na quinta rodada, o Shami sentiu dor em sua região do cubo após a quarta bola, causando que a fisioterapia sai.

Depois de concluir as vendas, ele também foi sugerido por visualizações de TV ao vivo, comentaristas e comentários ao vivo do Cricbuzz.

Hardik Pandya veio entregar o sétimo lugar.

Em particular, o Shami voltou recentemente da lesão no tornozelo, que o manteve longe do jogo por mais de um ano durante a série de bola branca contra a Inglaterra, jogando dois T20i e ODI.

Ele estreou em seu campeonato um troféu contra o Bangladesh em Dubai, o que significa essa oportunidade com retorno estrondoso, criando um recrutamento de cinco tempo, seu quinto cinco nos eventos da ICC ODI.

A atualização oficial de sua eficiência é esperada.

O Paquistão ganhou o arremesso e decidiu primeiro não bater.

A última vez que a Índia e o Paquistão entraram em conflito durante o evento Trophy Masters, ocorreram durante a final da edição de 2017, quando Virat Kohli sob o Star Guide 158 corre durante um processo gigantesco de 338 corridas, para as quais o Paquistão chegou ao século de Fakhar Zaman .

Vingando seria fresco na mente dos jogadores que faziam parte dessa derrota dolorosa, e seus fãs, sem dúvida, desfrutariam de cada momento da Índia dominando no Paquistão com um morcego ou bola.

Equipes:

Índia (jogo xi): Rohit Sharma (C), Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Axar Patel, Kl Rahul (WK), Hardik Panda, Ravindra Jadiej, Harshit Rana, Mohammed Shami

Paquistão (jogo xi): Imam-U-Haq, Babar Azam, Saud Shakeel, Mohammad Rizzwan (WK/C), Salman Agha, Tayyab Tahir, Khushdil Shah, Shaheen Afridi, Naeeem Shah, Haris Rauf, Abaraa Ahmed.

