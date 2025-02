Índia vs transmissão ao vivo da África do Sul, mulheres U19 T20 Copa do Mundo Final ao vivo: quando e onde assistir

Índia vs África do Sul, Mulheres U19 T20 Final da Copa do Mundo Live Streaming: Após uma corrida perfeita em todo o torneio, a Índia é habitada contra a África do Sul na última partida da Copa do Mundo T20 Sub -19 no domingo, em Kuala Lumpur. Até agora, invicto no torneio, a Índia dominante começará como favoritos esmagadores para ganhar seu segundo título em uma briga. A equipe liderada por Niki Pragad estava na forma em vermelho em vários departamentos. A Índia registrou as vitórias dominantes sobre o oeste da Índia (9 gols), Malásia (10 gols), Sri Lanka (60 corridas), Bangladesh (8 gols), Escócia (150 corridas) e Inglaterra (9 gols nas semifinais).

Quando a Índia vs África do Sul será a partida final do campeonato mundial do Sub -19 T20?

Índia vs África do Sul, a partida final do campeonato mundial de Sub -19 Sub -19 T20 ocorrerá no domingo, 2 de fevereiro (IST).

Onde a Índia vs África do Sul, a partida final da Copa do Mundo Sub -19 Sub -19 T20?

Índia vs África do Sul, a partida final do campeonato mundial de Sub -19 Sub -19 T20 ocorrerá em Bayuemas Oval, Kuala Lumpur.

A que horas a Índia vs África do Sul, a partida final do campeonato mundial do Sub -19 T20?

Índia vs África do Sul, a partida final da Copa do Mundo Sub -19 de Sub -19 T20 começará às 11:30 IST. O arremesso acontecerá às 12:00 IST.

Quais canais de TV mostrarão transmissão de televisão ao vivo na Índia vs África do Sul, partida final da Copa do Mundo T20 Sub -19?

A partida na Índia x África do Sul, a partida final do campeonato mundial do Sub -19 T20 será transmitido ao vivo na Star Sports Network.

Onde seguir a transmissão ao vivo na Índia x África do Sul, a partida final da Copa do Mundo de T20 Sub -19?

A partida na Índia x África do Sul, a partida final do Campeonato Mundial do T20 Sub -19 será transmitido ao vivo no site da Disney+Hotstar.

(Todos os detalhes estão em conformidade com as informações fornecidas pelo remetente)