A Indian Hockey League marcou seu retorno altamente esperado após um parêntese de sete anos. O torneio masculino começará em 28 de dezembro e continuará até 1º de fevereiro, quando a final estiver programada para ocorrer. O torneio ocorrerá em dois lugares diferentes: o estádio de hóquei internacional Birsa Munda em Rourkela e o Jaipal Singh Stadium em Ranchi. A maioria das partidas para o torneio masculino será realizada em Rourkela.

Um total de oito equipes estão competindo na liga de hóquei de hóquei masculino indiana. O torneio ocorrerá em duas fases, com a primeira fase que será disputada de 28 de dezembro a 18 de janeiro. A segunda fase começará a partir de 19 de janeiro.

Na primeira fase, as equipes enfrentam cada vez, enquanto na segunda fase, as equipes serão divididas em dois grupos e cada equipe jogará entre si em seu grupo uma vez. Após a conclusão da fase da liga, as quatro melhores equipes serão classificadas para os nocautes, que serão disputados a partir de 31 de janeiro.

Tabela de pontos da Liga Indiana de Hóquei 2024-25

Ao entrar no final da liga, Shraki Rarh Bengala Tigers se tornou o primeiro time a garantir a qualificação para os Knocouts e atualmente liderou a classificação de pontos. Hyderabad Tofans, Soorma Hockey Club e Tamil Nadu Dragons completam os quatro primeiros. Rudras em quinto ainda tem a oportunidade de entrar nos nocautes, mas deve derrotar os dragões de Tamil Nadu em sua última partida na liga.

As outras três equipes, Kalinga Lancers, Team Gonasika e Delhi SG Pipers, já foram eliminadas. É confirmado que Delhi termina na parte inferior, encerrar a campanha sem uma vitória de 10 jogos e apenas cinco pontos acumulados.

Faixa Equipamento Festas Ganho Sorteios Pontos de bônus Perdas diretas Diferença de meta Agulhas 1 RARH BENGALA FRAGTIME 9 6 0 0 3 +2 18 2 Toofans Hyderabad 10 4 4 2 2 +10 18 3 JSW Soorma Hockey Club 9 4 3 2 2 +1 17 4 Dragões Tamil Nadu 9 4 3 2 2 -1 17 5 Rudras 9 5 0 0 4 +1 15 6 Vedanta Kalinga Lancers 10 3 2 1 5 0 12 7 Equipamento Gonasika 10 3 2 1 5 -1 12 8 Delhi SG Pipers 10 0 4 1 6 -12 5

Os mais altos dos artigos da liga de hóquei indiana

Thierry Brinkman reinou Supreme na Vedanta Hockey League; Ele ligou a grama com 10 gols impressionantes para o Vedanta Kalinga Lancers.

Enquanto Indian International, JuGraj Singh, cuja experiência de canto teve Shachi Rarh Bengala Tigers no topo da lista é o terceiro com oito gols; E os objetivos continuam chegando; Alexander Hendrickx contribuiu com sete ataques de penalidade para Lancers, enquanto Tomas Domene também tem oito gols para os Pipers SG Delhi, incluindo um crucial para um golpe de penalidade. Tim Brand acrescenta Flair para Hyderabad Toofanos com seis gols de campo, tornando -se vital no jogo aberto.

Thierry Brinkman (Vedanta Kalinga Lancers) – 10 gols Tomas Domene (Delhi SG Pipers) – 8 objetivos Juda Snag (Shah Rarh Bengala Margage) – 8 objetivos Alexander Hendrickx (Vedanta Kalinga Lancers) – 7 gols Tim Brand (Hyderabad Toofans) – 6 objetivos Gonzalo Peillat (Hyderabad Tofans) – 6 gols Jip Janssen (Dragones Tamil Nadu) – 6 gols Harmanpreet Singh (JSW Soorma Hockey Club) – 5 gols Rupinder Pal Singh (Shachi Rarh Bengala Tigers) – 5 gols ARAIJET SUNCOH SHUNAL (equipe Gonasika) – 4 gols

