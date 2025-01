Indiana Pacers vs. Detroit Pistons: Como ver a NBA online, canal de televisão, informações de transmissão ao vivo, hora de início

Relatório do terceiro trimestre

Somente uma sala está no campo entre os Pacers e a vitória que foram favorecidos para chegar a chegar hoje à noite. Eles saltaram para uma vantagem de 102-96 contra os Pistons.

Se os Pacers continuarem jogando assim, aumentarão seu recorde para 26-20 em pouco tempo. Por outro lado, os Pistons terão que derrotar com um recorde de 23-24, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está tocando

Detroit Pistons @ Indiana Pacers

Registros atuais: Detroit 23-23, Indiana 25-20

Como olhar

Quando: Quarta -feira, 29 de janeiro de 2025 às 19:00 ET

Quarta -feira, 29 de janeiro de 2025 às 19:00 ET Onde: Gainbridge Fieldhouse – Indianapolis, Indiana

Gainbridge Fieldhouse – Indianapolis, Indiana TV: Fanduel SN – Detroit

O que saber

O Indiana Pacers enfrentará o Detroit Pistons às 19:00 ET na quarta -feira em Gainbridge Fieldhouse depois de ter tido alguns dias de folga. Os Pacers serão pagos após uma vitória, enquanto o pistão terá uma perda.

Os Pacers visam marcar o maior número de pontos que eles têm ao longo da temporada. Eles simplesmente não conseguiram parar no sábado, pois venceram facilmente o Spurs por 136 a 98. As probabilidades estavam do lado de Indiana, mas não deram crédito suficiente à equipe, já que a margem era inesperadamente ampla.

Vários jogadores participaram de performances sólidas para levar o Pacers à vitória, mas talvez nada mais que Tyrese Haliburton, que tinha 6 por 9 além do arco a caminho de 28 pontos, mais dois assaltos e dois bloqueios. Outro jogador que fez a diferença foi Pascal Siakam, que perdeu um dobro em 23 pontos e 11 rebotes.

Os Pacers estavam trabalhando como unidade e terminaram o jogo com 32 assistências. Esse forte desempenho não foi novidade para a equipe: agora eles publicaram pelo menos 27 assistências em oito jogos consecutivos.

Enquanto isso, os Pistons sofreram sua maior derrota desde 12 de dezembro de 2024 na segunda -feira. Foram encontrados os receptores relutantes de um golpe de 110 a 91 no intestino contra os Cavaliers. Detroit não teve muita sorte com Cleveland recentemente, desde que a equipe ficou aquém das últimas dez vezes que encontraram.

Indiana excedeu seu recorde para 25-20 com a vitória, que foi o sexto consecutivo na estrada. Quanto a Detroit, sua perda reduziu seu recorde para 23-23.

Os Pacers conseguiram obter uma sólida vitória sobre o Pistons em seu confronto anterior há duas semanas, vencendo por 111 a 100. Os Pacers repetirão seu sucesso, ou o pistão terá um plano de jogo melhor desta vez? Vamos descobrir isso em breve.

Chance

Indiana é um sólido favorito de 6,5 pontos contra Detroit, de acordo com o mais recente Probabilidades da NBA.

A linha desviou um pouco para os Pacers, desde que o jogo abriu com o Pacers como favorito de 5 pontos.

O Over/Under é de 229,5 pontos.

História da série

Indiana venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra Detroit.