Que tiro! E que taxa ruim de Indiana na derrota de sábado, 70-67, contra o número 24 do Michigan, no Simon Skjodt Assembly Hall, em Bloomington.

Anthony Leal acertou um tiro de 3/4 do tribunal com o tempo do tempo. Não, não importava para o resultado do jogo. Os Wolverines tiveram uma vantagem de 70-64 depois que Danny Wolf acertou dois lances livres com dois segundos restantes.

Mas o lançamento de leal cobriu os Hoosiers contra a propagação do ponto, matando qualquer aposta em Michigan. Os Wolverines foram favorecidos por 3,5 pontos no confronto de sábado. A mídia e os fãs conscientes da propagação notaram o ritmo ruim imediatamente.

No Panorama Geral do Basquete da Universidade, a vitória de Michigan foi ótima, derrotando um oponente da conferência no caminho depois de perder seus dois últimos jogos de Ann Arbor. A vitória melhorou o recorde de Wolverines em 10-2 no Big Ten, empatado com o estado de Michigan pelo segundo atrás de Purdue.

Wolf marcou 20 pontos com nove rebotes e cinco assistências, já que Michigan melhorou 18-5 em geral. Vladislav Goldin e Tre Donaldson acrescentaram 18 pontos cada, ajudando os Wolverines à sua quarta vitória consecutiva.

O jogo de sábado foi o primeiro de Indiana desde que o programa de basquete anunciou que o técnico Mike Woodson renunciaria após a temporada. Os Hoosiers contra o Michigan estabeleceram uma situação intrigante com o treinador do Wolverines, Dusty May Indiana e graduado na Universidade. Ele era gerente estudantil por quatro temporadas sob o treinador Bob Knight e sua mãe Ele atualmente mora em Bloomington.

Muitos fãs de Hoosiers viram May como um possível sucessor de Woodson, mas isso provavelmente se tornou um ponto discutível quando ele levou o trabalho de Michigan após a última temporada. Pode concordou um acordo de cinco anos Depois de deixar a Flórida Atlantic, mas Indiana conseguiu a compra de US $ 4 milhões (abaixo de US $ 5 milhões após a temporada) como um obstáculo que pode ser superado.

No entanto, May recebeu uma boa ovação da multidão da sala de montagem durante as apresentações anteriores ao jogo, possivelmente um mais quente do que Woodson recebeu.

Embora Michigan tenha conquistado a vitória no sábado, entregando a Indiana (14-18, 5-8) sua quinta derrota consecutiva, alguns fãs e certamente alguns apostadores, encontraram um conforto no leal timbre.