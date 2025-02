Indiana vs. As probabilidades de Michigan, previsão, como ver, transmissão: o modelo comprovado revela seleções de CBB para 8 de fevereiro de 2025

Os Big Ten Rivals enfrentarão uma batalha de basquete universitária quando o número 24 de Michigan Wolverines (17-5, 9-2) visitar os Hoosiers de Indiana (14-9, 5-7) no sábado na CBS e CBS e Paramount+. Os Wolverines venceram três jogos seguidos e quatro dos últimos cinco contra os adversários da conferência, derrotando mais recentemente o Oregon 80-76. Enquanto isso, os Hoosiers procuram quebrar um skate dos quatro jogos perdidos, caindo 76-64 para o número 21 de Wisconsin sua última vez. Este será o primeiro jogo desde que a escola confirmou na sexta -feira que o técnico de Indiana, Mike Woodson, renunciará no final da temporada.

Como ver Michigan vs. Indiana

Indiana vs. Michigan Data: sábado, 8 de fevereiro

Indiana vs. Michigan Hora: 13:00 ET

Celeções de basquete universitário para Indiana vs. Michigan

Antes de ajustar o Indiana vs. Game. Michigan, você precisa Veja as seleções de basquete da universidade do modelo avançado de computador Sportsline. O modelo simula cada jogo de basquete universitário da Divisão 1 10.000 vezes. Entre na semana 14 da temporada 2024-25 em um rolo de apostas 208-149 (+2275) em todos os times de basquete universitários mais qualificados que datam de 2023. Qualquer pessoa que siga casas de apostas e em aplicações de apostas poderia ter visto grandes retornos .

Para Indiana vs. Michigan, o modelo está apoiando Indiana (+3,5) para cobrir como desamparado sem -teto. Após vários dias de especulação, Indiana confirmou a notícia de que Woodson será lançado no final da temporada. Agora, os Hoosiers podem se concentrar em se reunir enquanto lutam pelo posicionamento do torneio da NCAA.

Embora Michigan tenha vencido três seguidas, os Wolverines estão em uma corrida de 0 a 6 contra a Spread. Enquanto isso, Indiana perdeu quatro consecutivos, mas cobriu três dos últimos cinco. Indiana também tem 8-5 ATS em casa nesta temporada, enquanto Michigan tem 3-5 ATS como o favorito da estrada.

O modelo Sportsline projeta que este jogo é reduzido a posse final e gosta do valor que as simulações indianas. Transmitir o jogo aqui.

