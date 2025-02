Indiana vs. Oddas da UCLA, previsão, linha: 2025 Escolhas de basquete universitário, 14 de fevereiro As melhores apostas do modelo comprovado

O Indiana Hoosiers (15-10, 6-8 Big Ten) terá como objetivo uma segunda vitória consecutiva por desconforto quando receber o UCLA Bruins (18-7, 9-5) na noite de sexta-feira. Indiana quebrou uma sequência de cinco jogos com uma vitória de 71 a 67 no estado 11 de Michigan na terça-feira, deixando o desconforto como um perdedor de 11 pontos. A UCLA venceu sete jogos consecutivos antes de sua perda de 83-78 em Illinois no início desta semana. Os Bruins e Hoosiers dividiram suas 12 reuniões anteriores de todos os tempos, pois se preparam para o seu primeiro confronto como Big Ten.

Indiana vs. Spread UCLA: UCLA -1.5

Indiana vs. UCLA sobre/Under: 139,5 pontos

Indiana vs. Linha de dinheiro da UCLA: UCLA -124, Indiana +104

Por que Indiana pode cobrir

Indiana vem de uma de suas melhores performances da temporada, eliminando o nº 11 do estado de Michigan como um perdedor de dois dígitos. Os Hoosiers mantiveram um oponente para menos de 70 pontos pela primeira vez desde o início de janeiro e não podem pagar uma ação decepcionante enquanto tentava retornar à conversa bolha do torneio da NCAA. O atacante júnior de Malik Reneau liderou o caminho com 19 pontos e 12 rebotes em duplo desempenho do banco.

É um dos quatro jogadores de Indiana que marcam dois dígitos nesta temporada, com média de 12,7 pontos e 5,7 rebotes por jogo. O Oumar Ballo Senior Center, um dos principais homens grandes da universidade, lidera Indiana com 13,7 pontos e 9,6 rebotes por jogo. Indiana cobriu o spread em quatro de seus últimos cinco jogos e cobriu 10 dos últimos 12 jogos de sexta -feira.

Por que a UCLA pode cobrir

A UCLA vem de uma derrota na estrada para Illinois, mas venceu seus sete jogos anteriores. Os Bruins tinham quatro de seus cinco oponentes antes de 61 pontos ou menos antes de lutar para reduzir a velocidade de Lllini no segundo tempo. Eles têm 15-1 quando têm adversários em 71 pontos ou menos nesta temporada, classificaram o número 23 em todo o país em pontos permitidos pelo jogo (64,6).

O atacante do Junior Tyler Bilodeau lidera a UCLA com 14,3 pontos e 4,5 rebotes por jogo, enquanto o guarda do segundo ano Eric Dailey Jr. está adicionando 11,7 pontos e 4,2 pranchas. O guarda do segundo ano, Sebastian Mack, oferece uma pontuação do banco, com média de 10,0 pontos por jogo. A UCLA está invicta contra a propagação em seus últimos cinco jogos.

Como fazer Indiana vs. UCLA

