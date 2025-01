‘Inegável’: a temporada notável de Cam Skattebo e do Arizona State chega ao fim

ATLANTA – Cam Skattebo, com a voz áspera e cansada, repetia a palavra continuamente: “Inegável”. Nesta temporada, neste jogo, neste time do Arizona State… inegável.

Skattebo e o resto de seus irmãos Sun Devil tinham acabado de perder um dos melhores jogos da temporada de futebol americano universitário de 2024, uma semifinal de playoff em que o estado do Arizona levou o Texas ao limite e além.

Sim, os Sun Devils perderam para o Texas por 39-31, na prorrogação dupla. Os Longhorns seguem em frente, os Sun Devils voltam para casa. Mas o Peach Bowl marcou o culminar glorioso e improvável de uma temporada mágica para o estado do Arizona, o tipo de temporada com a qual você espera e sonha, o tipo de temporada sobre a qual falará nas próximas décadas. Lembra quando estávamos a apenas um jogo de distância…?

O estado do Arizona não deveria estar aqui. Inferno, o estado do Arizona não deveria estar em lugar nenhum. Escolhidos para terminar em último lugar entre os 12 grandes sob o comando do técnico do segundo ano Kenny Dillingham, os Sun Devils chocaram todo o universo do futebol universitário ao invadir sua conferência, vencer o campeonato e quase derrotar um dos sangues azuis do jogo.

Cam Skattebo deixou tudo em campo em Atlanta. (Kevin C. Cox/Imagens Getty)

Skattebo foi o coração do estado do Arizona nesta temporada, um lançador de 1,70 metro e 90 quilos que se jogou no peito dos oponentes. Mais rápido do que rápido, Skattebo não se preocupa em correr ao seu redor quando atropelar ou passar por você é muito mais eficaz.

Ele fez muitas das duas coisas na quarta-feira no Peach Bowl, atacando a defesa do Texas por 143 jardas e dois touchdowns no solo, outras 99 jardas pelo ar (com 74 jardas provenientes de recepções) e, só para garantir, um passe para touchdown de 42 jardas. Quando o Arizona State ficou para trás por dois touchdowns, Skattebo simplesmente carregou o equipamento nas costas e começou a pisar na pele de Longhorn. Esse é o tipo de caos que os faz escrever músicas sobre você e contar lendas sobre suas façanhas ao redor da fogueira.

“Lutamos durante toda a temporada”, disse Skattebo após o jogo, no pódio com o técnico Kenny Dillingham e o quarterback Sam Leavitt ao seu lado. “Aposto que ninguém nesta sala pensou que estaríamos próximos quando estávamos perdendo por 17-3 naquele primeiro quarto… Todos nesta equipe acreditam uns nos outros e foi isso que nos manteve próximos.”

Bem, isso e o fato de Skattebo ser absolutamente imparável. Em sua primeira jogada na scrimmage, ele correu 10 jardas e não parou de correr pelo resto do jogo. Quando questionado sobre o impacto de Skattebo em qualquer coisa que não envolvesse chutes no jogo, Dillingham simplesmente balançou a cabeça em admiração e descrença.

“Quero dizer, esta é apenas uma terça-feira para Cam”, ele riu cansado.

“Quarta-feira”, Skattebo corrigiu gentilmente.

“Bom ponto. “Ele é um jogador especial”, continuou Dillingham. “Você dá a bola para ele e coisas malucas acontecem.”

Até os reveses de Skattebo são dramáticos. Ele estava claramente indisposto no início do jogo e, quando questionado sobre o que o estava incomodando, foi direto.

“Quer dizer, eu vomitei”, disse ele. “Bebi muita água muito rápido, senti um pouco de tontura e depois me senti melhor.”

“Vomite e se recupere”, disse Dillingham, rindo.

Skattebo não é mais elegível e irá para o Draft da NFL. Ainda não chamando a atenção: especialistas em draft do Yahoo Sports Não o projete como um jogador de primeira rodada. – mas isso provavelmente combina muito bem com ele. Ele era um recruta subestimado que saiu do ensino médio e se comprometeu com o estado de Sacramento antes de se transferir para o estado do Arizona, e veja onde ele está agora.

“Nós três temos uma longa vida pela frente”, disse Skattebo, apontando para Dillingham e Leavitt. “Este é apenas o começo para nós. Não importa o que aconteça, esses caras estarão na minha vida para sempre. Então é ótimo poder jogar futebol com eles e para eles.”

Esses são os tipos de histórias que farão parte do College Football Playoff, os momentos em que um time subestimado enfrenta as elites, onde um recruta esquecido encontra a glória e um novo lar inesperado. O estado do Arizona mostrou que é possível. Cam Skattebo mostrou que é provável.