Informações sobre transmissão ao vivo de Akron Zips x Ohio Bobcats, horário de início, canal de TV: como assistir basquete da NCAA na TV, transmissão online

Quem está jogando

Bobcats de Ohio em Akron Zips

Registros atuais: Ohio 10-6, Akron 11-5

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante do meio-americano agendado para o início do Akron Zips e do Ohio Bobcats às 18h00 horário do leste dos EUA na sexta-feira na James A. Rhodes Arena. Cada uma dessas equipes lutará para manter viva uma seqüência de vitórias, já que os Zips chegam com quatro e os Bobcats com seis.

Akron chega à competição de sexta-feira depois de superar impressionantes 161,5 pontos acima/abaixo, com oddsmakers definidos para seu último jogo contra o Toledo. Akron obteve uma vitória por 85-78 sobre Toledo na terça-feira.

Akron pode atribuir grande parte de seu sucesso a Nate Johnson, que quase fez uma dobradinha com 28 pontos e nove rebotes, e Amani Lyles, que fez 7 de 9 rumo a 16 pontos, mais cinco rebotes e dois bloqueios. Lyles continua avançando, superando seu total de pontos anterior em cada um dos últimos quatro jogos que disputou.

Akron quebrou o vidro ofensivo e finalizou o jogo com 17 rebotes ofensivos. Esse bom desempenho não foi novidade para a equipe: já conseguiu pelo menos dez rebotes ofensivos em seis jogos consecutivos.

Enquanto isso, Ohio não teve muitos problemas com Ball State na terça-feira, pois venceu por 86-71.

A vitória de Ohio foi um verdadeiro esforço de equipe, e muitos jogadores tiveram desempenhos sólidos. Talvez o melhor entre eles tenha sido Aidan Hadaway, que acertou 5 de 9 e marcou 15 pontos mais cinco rebotes. Além disso, Hadaway também registrou uma precisão de arremesso de três pontos de 60%, a maior que ele registrou desde março de 2024. Outro jogador que fez a diferença foi Shereef Mitchell, que acertou 5 de 7 no caminho para mais 12 pontos em quatro roubos. . .

Akron aumentou seu recorde para 11-5 com a vitória, que foi a oitava consecutiva em casa. Quanto ao Ohio, eles têm tido um desempenho incrivelmente bom recentemente, já que venceram oito dos últimos nove confrontos, o que foi um grande salto em relação ao recorde de 10-6 nesta temporada.

Provavelmente haverá algum ataque de alto desempenho na agenda, já que os dois times são alguns dos times com maior pontuação na liga. Akron não teve problemas para aumentar o placar nesta temporada, com média de 82,2 pontos por jogo. Não é como se Ohio estivesse enfrentando dificuldades nesse departamento, já que sua média foi de 81,1. Como ambas as equipes podem somar pontos com muita facilidade, a única dúvida que resta é quem consegue aumentar o placar.

Akron prevaleceu em um jogo emocionante contra Ohio em sua partida anterior em março de 2024, ultrapassando 65-62. Akron repetirá seu sucesso ou Ohio terá um plano de jogo melhor desta vez? Saberemos muito em breve.

História da série

Akron venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra Ohio.