Informações sobre transmissão ao vivo de Evansville Aces x Illinois State Redbirds, horário de início, canal de TV: como assistir ao basquete da NCAA na TV, transmitir online

Quem está jogando

Redbirds do estado de Illinois @ Evansville Aces

Registros atuais: Illinois State 10-5, Evansville 5-10

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante agendado no Vale do Missouri, quando os Illinois State Redbirds e os Evansville Aces se encontrarem às 20h00 horário do leste dos EUA na quarta-feira no Ford Center. Os Redbirds mostram alguma força ofensiva, com média de 79,1 pontos por jogo nesta temporada.

O Illinois State entrará no confronto de quarta-feira tendo (finalmente) derrotado o S. Illinois, contra quem havia perdido 2 a 8 nos últimos dez jogos. O estado de Illinois sobreviveu a S. Illinois, obtendo uma vitória por 85-54. Com os Redbirds vencendo por 44-23 no intervalo, o jogo estava quase no fim.

O sucesso do Illinois State foi o resultado de um ataque equilibrado em que vários jogadores se destacaram, mas Johnny Kinziger liderou o ataque ao fazer 6 de 7 no caminho para 17 pontos. O desempenho dominante também deu a Kinziger um novo recorde na carreira em precisão de arremesso de três pontos (75%). Jordan Davis foi outro jogador importante, marcando um duplo-duplo com 13 pontos e dez rebotes.

O Illinois State trabalhou em unidade e terminou o jogo com 19 assistências. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que S. Illinois registrou apenas dez.

Enquanto isso, Evansville chegou perto do ataque, mas não conseguiu diminuir a diferença no sábado, pois perdeu por 66-62 para o Indiana State. Infelizmente, a derrota dá continuidade a uma tendência decepcionante para os Ases em seus confrontos com os Sycamores: eles já perderam sete consecutivas.

Apesar da derrota, Evansville viu vários jogadores enfrentarem o desafio e fazerem jogadas notáveis. Tayshawn Comer, que marcou 24 pontos, além de sete assistências e duas roubadas de bola, foi talvez o melhor de todos. Outro jogador que fez a diferença foi Joshua Hughes, que quase fez um duplo-duplo com dez pontos e nove rebotes.

O Illinois State tem estado em alta ultimamente: eles venceram seis dos últimos sete jogos, o que foi um bom impulso para o seu recorde de 10-5 nesta temporada. Quanto a Evansville, sua derrota caiu para 5-10.

Esta competição parece ser um arraso: o estado de Illinois é simplesmente imperdível nesta temporada, marcando 49,8% de seus field goals por jogo. No entanto, a história é diferente para Evansville, já que eles acertaram apenas 41,7% de seus field goals nesta temporada. Dada a liderança considerável do estado de Illinois nessa área, Evansville precisará encontrar uma maneira de preencher essa lacuna.

O Illinois State perdeu contra Evansville em seu encontro anterior em março de 2024, caindo por 59-53. O estado de Illinois poderá vingar sua perda ou a história está fadada a se repetir? Saberemos muito em breve.

História da série

Illinois State venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra Evansville.