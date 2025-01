Informações sobre transmissão ao vivo de Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers, horário de início, canal de TV: como assistir NBA na TV, transmissão online

Relatório do terceiro trimestre

Os Cavaliers já têm mais pontos contra os Pacers do que contra os Pacers no último domingo. Os Cavaliers conseguiram uma vantagem de 112-106 contra os Pacers.

Os Cavaliers entraram na disputa com motivação extra depois da derrota sofrida na última vez que as duas equipes se enfrentaram. Veremos se eles conseguem reverter o roteiro ou se será simplesmente mais do mesmo.

Quem está jogando

Cleveland Cavaliers @ Indiana Pacers

Registros atuais: Cleveland 33-5, Indiana 22-18

Como assistir

O que saber

Os Cavaliers desfrutaram de uma casa de quatro jogos, mas em breve terão que tirar a poeira de suas camisas de estrada. Eles se aventurarão fora de casa para desafiar o Indiana Pacers às 19h00 horário do leste dos EUA na terça-feira, no Gainbridge Fieldhouse. Os Cavaliers mostram alguma força ofensiva, com média de 122,1 pontos por jogo nesta temporada.

Os Cavaliers provavelmente entrarão no jogo com rancor, considerando que os Pacers acabaram de encerrar a seqüência de 12 vitórias consecutivas do time no domingo. Eles sofreram uma dura derrota por 108-93 contra o Indiana. Cleveland venceu por 60-45 no terceiro, mas não conseguiu manter a liderança.

Os Pacers trabalharam unidos e terminaram o jogo com 30 assistências. Esse bom desempenho não foi novidade para a equipe: já conseguiu pelo menos 27 assistências em três jogos consecutivos.

A derrota do Cleveland encerrou uma seqüência de dez vitórias consecutivas em casa e caiu para 33-5. Quanto ao Indiana, eles têm tido um desempenho incrivelmente bom recentemente, já que venceram sete dos últimos oito jogos, dando um bom impulso ao seu recorde de 22-18 nesta temporada.

Olhando para o futuro, os Cavaliers são os favoritos nesta partida, já que os especialistas esperam vê-los vencer por 7,5 pontos. Esta disputa será a 23ª favorita consecutiva (até o momento nesta reta estão 14-8 contra o spread).

Chance

Cleveland é um grande favorito de 7,5 pontos contra Indiana, de acordo com o último relatório. Probabilidades da NBA.

A linha mudou um pouco em direção aos Cavaliers, já que o jogo começou com os Cavaliers como favoritos de 5,5 pontos.

O acima/abaixo é de 232,5 pontos.

Ver Seleções da NBA para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

O Cleveland venceu 6 dos últimos 10 jogos contra o Indiana.