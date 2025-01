Informações sobre transmissão ao vivo de Niagara Purple Eagles x Rider Broncs, horário de início, canal de TV: como assistir basquete da NCAA na TV, transmissão online

Quem está jogando

Rider Broncs @ Niagara Purple Eagles

Registros atuais: Rider 4-11, Niagara 7-8

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante do MAAC agendado para o Niagara Purple Eagles e o Rider Broncs às 12h00 horário do leste dos EUA no domingo no Gallagher Center. O ímpeto certamente está a favor dos Purple Eagles, já que o time soma três vitórias consecutivas em casa, enquanto o Broncs sofreu cinco derrotas consecutivas fora de casa.

Na sexta-feira, o Niágara venceu o São Pedro por 70-60.

Enquanto isso, a diferença de pontos pode ter favorecido Rider na sexta-feira, mas o resultado final não. Eles receberam uma concussão de Canisius 85-67.

A vitória do Niágara aumentou seu recorde para 7-8. Quanto a Rider, sua derrota reduziu seu recorde para 4-11.

Fique de olho no gol no jogo de domingo: Niagara fez com que arremessos profundos parecessem fáceis nesta temporada, com média de 8,8 arremessos de três pontos por jogo. No entanto, a história é diferente para Rider, já que eles tiveram uma média de apenas 5,1. Dada a considerável vantagem do Niágara nessa área, Rider precisará encontrar uma maneira de preencher essa lacuna.

Niagara perdeu contra Rider em sua partida anterior em março de 2024, caindo por 71-61. Poderá o Niágara vingar a sua perda ou a história está condenada a repetir-se? Saberemos em breve.

História da série

Rider venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra o Niágara.