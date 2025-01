Informações sobre transmissão ao vivo de Sacramento Kings x Golden State Warriors, horário de início, canal de TV: como assistir NBA na TV, transmissão online

relatório de intervalo

Uma vitória do Warriors aumentaria seu recorde para mais de 0,500, e depois de dois quartos de jogo eles se colocaram em uma boa posição para fazê-lo. Eles têm um pouco de proteção, pois atualmente lideram os Kings por 65-48.

Os Warriors entraram na disputa com motivação extra após a derrota sofrida na última vez que as duas equipes se enfrentaram. Veremos se eles conseguem reverter o roteiro ou se será simplesmente mais do mesmo.

Quem está jogando

Golden State Warriors @ Sacramento Kings

Registros atuais: Golden State 21-21, Sacramento 22-20

Como assistir

Quando: Quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 22h, horário do leste

Quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 22h, horário do leste Onde: Golden 1 Center – Sacramento, Califórnia

Golden 1 Center – Sacramento, Califórnia TV: ESPN

ESPN Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 77,10

O que saber

Os Warriors e Kings estão 5-5 um contra o outro desde abril de 2023, mas não por muito tempo. Os Golden State Warriors viajarão para enfrentar o Sacramento Kings às 22h00 horário do leste dos EUA na quarta-feira, no Golden 1 Center. A expectativa é que os Warriors percam este jogo por 7,5 pontos, então veremos se isso lhes dá alguma motivação.

Os Warriors entram neste jogo depois que os criadores de probabilidades estabeleceram o mínimo acima/abaixo da semana passada em 224,5, mas mesmo isso acabou sendo muito alto. Não há necessidade de rodeios: os Warriors perderam para o Celtics na segunda-feira e os Warriors perderam feio. O placar terminou em 125-85. A disputa marcou o jogo com menor pontuação do Golden State até agora nesta temporada.

Enquanto isso, basta dar uma olhada no placar e não será nenhuma surpresa que os Kings eram de longe os favoritos contra os Wizards no domingo. Os Kings foram os vencedores claros por uma margem de 123-100 sobre os Wizards. A vitória marcou vitórias consecutivas para Sacramento.

Foi mais uma grande noite para Domantas Sabonis, que fez um duplo-duplo com 29 pontos e 18 rebotes. Ele está na moda há algum tempo, tendo registrado dez ou mais rebotes nas últimas 19 vezes que jogou. Keegan Murray, por outro lado, foi consideravelmente menos útil, acertando 0-5 de fora do arco.

A derrota do Golden State caiu seu recorde para 21-21. Já o Sacramento aumentou o recorde para 22 a 20 com a vitória, que foi a sexta consecutiva em casa.

Os Warriors sofreram uma derrota sombria por 129-99 para os Kings quando os times jogaram pela última vez em 5 de janeiro. O confronto estava praticamente encerrado no intervalo, quando os Warriors perdiam por 75-51.

Chance

Sacramento é um grande favorito de 7,5 pontos contra o Golden State, de acordo com o último relatório. Probabilidades da NBA.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostas neste caso, pois o jogo começou com um spread de 7,5 pontos e assim permaneceu.

O acima/abaixo é de 228,5 pontos.

Ver Seleções da NBA para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

Sacramento e Golden State têm 5 vitórias em seus últimos 10 jogos.