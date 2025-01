Informações sobre transmissão ao vivo de Toronto Raptors x Golden State Warriors, horário de início, canal de TV: como assistir NBA na TV, transmissão online

relatório de intervalo

Depois de uma dura derrota fora de casa no último jogo, o Raptors parece muito melhor hoje em casa. Uma vitória para qualquer um dos times ainda está em disputa após dois quartos, mas os Raptors estão com vantagem de 52-50 sobre os Warriors.

Os Raptors entraram em jogo com cinco derrotas consecutivas e caminham para seis. Eles conseguirão mudar as coisas ou os Warriors lhes darão outra derrota? Só o tempo dirá.

Quem está jogando

Golden State Warriors x Toronto Raptors

Recordes atuais: Golden State 19-19, Toronto 8-31

Como assistir

Quando: Segunda-feira, 13 de janeiro de 2025 às 19h30 horário do leste dos EUA

Segunda-feira, 13 de janeiro de 2025 às 19h30 horário do leste dos EUA Onde: Scotiabank Arena – Toronto, Ontário

Scotiabank Arena – Toronto, Ontário TV: NBC Sports – Área da Baía

NBC Sports – Área da Baía Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 56,16

O que saber

Os Warriors e Raptors estão 5-5 um contra o outro desde junho de 2019, mas não por muito tempo. O Golden State Warriors permanecerá na estrada na segunda-feira para enfrentar o Toronto Raptors às 19h30 horário do leste dos EUA, na Scotiabank Arena. As coisas parecem boas para o BDOCCBSGame, que deverá obter uma vitória fácil em sua próxima competição.

Os Warriors entram nesta partida depois que as casas de apostas estabeleceram o mínimo acima/abaixo da semana passada em 222,5, mas mesmo isso acabou sendo muito alto. Eles levaram uma rebatida de 108-96 na coluna de derrotas para os Pacers na sexta-feira. Infelizmente, a derrota dá continuidade a uma tendência decepcionante para o Golden State em seus confrontos com o Indiana: eles já perderam três consecutivas.

Enquanto isso, a recente queda dos Raptors ficou um pouco mais difícil no sábado, após a quinta derrota consecutiva. Eles caíram 123-114 para os Pistons.

Embora tenham perdido, os Raptors quebraram o vidro ofensivo e finalizaram o jogo com 15 rebotes ofensivos. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que os Pistons derrubaram apenas sete.

A derrota do Golden State caiu seu recorde para 19-19. Quanto a Toronto, a derrota caiu para 8-31.

Fique de olho no gol no confronto de segunda-feira: Os Warriors fizeram com que acertar chutes profundos parecesse fácil nesta temporada, com média de 15 arremessos de três pontos por jogo. No entanto, a história é diferente para os Raptors, já que eles tiveram média de apenas 11,5. Dada a considerável vantagem dos Warriors nessa área, os Raptors precisarão encontrar uma maneira de diminuir essa lacuna.

Os Warriors venceram os Raptors em seu encontro anterior, em março de 2024, por 120-105. Os Warriors vão repetir o sucesso ou os Raptors terão um plano de jogo melhor desta vez? Saberemos muito em breve.

Chance

Golden State é um favorito sólido de 5,5 pontos contra Toronto, no último relatório. Probabilidades da NBA.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Warriors como favoritos de 5 pontos.

O acima/abaixo é de 228,5 pontos.

História da série

Toronto e Golden State têm 5 vitórias em seus últimos 10 jogos.