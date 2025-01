Informações sobre transmissão ao vivo do Missouri State Bears x Missouri UIC Flames, horário de início, canal de TV: como assistir basquete da NCAA na TV, transmissão online

Quem está jogando

Chamas UIC @ Ursos do Estado de Missouri

Registros atuais: UIC 9-5, Missouri State 7-8

UIC está 0-4 contra Missouri State desde novembro de 2022, mas as coisas podem mudar na terça-feira. Os dois se encontrarão em uma batalha no Vale do Missouri às 20h (horário do leste dos EUA) na Great Southern Bank Arena. Os Flames se exibem com força ofensiva, já que tiveram média de 80 pontos por jogo nesta temporada.

O UIC provavelmente entra no jogo com rancor, considerando que Belmont acabou de encerrar a seqüência de cinco vitórias consecutivas do time no sábado. Eles abriram o ano novo com uma derrota malsucedida por 92-87 para os Bruins. A temporada dos Flames não foi nada boa no ano passado, mas começa a parecer que os problemas estão no retrovisor.

A derrota não conta toda a história, já que vários jogadores fizeram boas partidas. Um dos mais ativos foi Ahmad Henderson II, que acertou 7 de 13 e marcou 18 pontos. Ele teve alguns problemas para se equilibrar contra Drake na quarta-feira, então foi uma boa mudança. Tyem Freeman foi outro jogador importante, somando 13 pontos e cinco rebotes.

Enquanto isso, a recente queda do estado de Missouri ficou um pouco mais difícil no sábado, após sua terceira derrota consecutiva. Eles levaram uma rebatida de 69-60 na coluna de derrotas nas mãos de Bradley.

O lado perdedor foi impulsionado por Vincent Brady II, que fez 12 de 21 a caminho de 29 pontos, mais oito rebotes e duas roubadas de bola. Outro jogador que fez a diferença foi Makhai Valentine, que acertou 5 de 9 e fez 13 pontos mais dois roubos de bola.

Embora tenha perdido, o Missouri State quebrou o vidro ofensivo e terminou o jogo com 16 rebotes ofensivos. Esse bom desempenho não foi novidade para a equipe: já conseguiu pelo menos dez rebotes ofensivos em quatro jogos consecutivos.

A derrota do UIC encerrou uma seqüência de três vitórias consecutivas e levou o time para 9-5. Quanto ao Missouri State, eles agora têm um recorde de derrotas de 7-8.

A UIC espera superar as previsões na terça-feira, já que os especialistas acreditam que está caminhando para um prejuízo. Pode valer a pena fazer uma aposta rápida, pois eles têm uma sequência de cinco jogos cobrindo o spread quando jogam como azarões.

Embora UIC e Missouri State tenham decepcionado seus fãs em suas últimas partidas, ambos ainda estão cobertos. Olhando para o futuro, espera-se que o estado de Missouri vença uma disputa acirrada, exceto se alguém tocar a campainha. Os apostadores que os escolhem contra o spread têm alguma confiança (para dizer o mínimo), já que a equipa está numa sequência de quatro jogos sem conseguir cobrir quando era esperado que vencesse.

Chance

O estado de Missouri é um ligeiro favorito de 2,5 pontos contra a UIC, no último relatório. probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostadores neste caso, pois o jogo começou com 2,5 pontos de diferença e assim permaneceu.

O acima/abaixo é de 139,5 pontos.

Ver times de basquete universitário para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

O Missouri State venceu todos os jogos que disputou contra o UIC nos últimos 3 anos.