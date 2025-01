Informazioni sul trasferimento di calcio femminile: elenco di lead Naomi Girma con $ 1,1 milioni

Il difensore americano Naomi Girma è arrivato Football femminile per il primo milione di dollari.

Il Girma di 24 anni ha apportato la sua modifica all’evento di San Diego Wave di domenica, £ 900.000 ($ 1,1 milioni) segnalati al Chelsea.

Ecco una panoramica di come il record di giochi femminili (USD) è aumentato nel corso del secolo:

2002: Milene Domingues, $ 310.000

Un centrocampista brasiliano si è trasferito da Fiammamonza a Rayo Valcano in Spagna in Italia per $ 310.000, che è un chiaro record in quel momento. Domingues non era il giocatore più rispettato al suo tempo. Si è avvicinato a club a suo marito, suo marito, la leggenda del calcio Ronaldon, che ha lasciato l’Inter per unirsi al Real Madrid nel 2002.

Domingues non ha mai giocato per Rayo Vallecano. Ai club non era permesso giocare a giocatori stranieri in quel momento a causa delle regole della FA spagnola. Quindi, è tornato a Fiammamonza.

Il record di pagamento della trasmissione di Domingues è stato intatto 18 anni prima che l’attaccante danese Pernille è più duro sul lato tedesco sinistro Wolfsburg Unisciti al Chelsea In Inghilterra, $ 355.000 ($ 300.000). Quattro stagioni con Wolfsburg Harder hanno vinto due volte il giocatore UEFA, portando il suo club alla finale di Champions League in entrambe le stagioni.

Harder ha continuato a giocare in alto al Chelsea, aiutando la squadra a vincere la Super League e la Coppa d’Inghilterra delle FA in tutte e tre le stagioni. È stato curato con lesioni alla coscia che hanno richiesto un intervento chirurgico e lo ha sfollato per cinque mesi nella sua ultima stagione al Chelsea, ma alla fine è tornato per aiutare il vincitore del gioco nelle finali della Coppa d’Inghilterra. Ha segnato 24 gol in 48 partite con il Chelsea.

Il record di Harder non è durato fino a quando i Domingues. Il centrocampista d’Inghilterra, Keira Walsh, si trasferì da Manchester City a Barcellona in Spagna a Barcellona in Inghilterra per $ 513.000 (£ 400.000) e il Chelsea ebbe anche un ruolo nella ricerca della stella.

Quando Walsh ha aiutato l’Inghilterra a superare l’euro un paio di mesi prima del suo cambiamento, aveva anche aiutato Man City a vincere la Coppa della FA femminile e finire la FA Cup femminile l’anno scorso. Ha vinto otto titoli complessivi in ​​campionato a Manchester City.

Walsh ha avuto un successo club simile con il Barcellona. Ha contribuito a superarlo nei primi due anni della Champions League nei primi due anni con il club aggiungendo due partite di Liga F.

Il Chelsea ha ricoperto il record della commissione di trasmissione nel 2024 quando ha portato la Colombia dal Levanta spagnolo di Mayra Ramirez di $ 542.000 ($ 500.000).

Ramirez, che aveva 24 anni all’età di 24 anni, aveva raggiunto i quarti di finale della Coppa del Mondo la scorsa estate e aveva segnato 22 gol in 38 partite con Levante. Finora ha avuto lo stesso successo con il Chelsea e ha registrato 11 gol in 30 partite con il club inglese. Ha fatto parte della squadra vincente della Super League dal 2023-24, che lo ha aiutato a vincere il premio EFE per il miglior giocatore ibero-americano in questa stagione.

Il club NWSL ha rapidamente stabilito un record per la storia del calcio femminile solo un mese dopo che il Chelsea l’ha catturata. L’attaccante dello Zambia Rachael Kundanji si è mosso Da Madrid CFF in Spagna a Bay FC Negli Stati Uniti per $ 788.000.

Kundananji era un attaccante in carica a Madrid CFF. Ha segnato 33 gol per i suoi 43 cappelli con il club. A livello internazionale, aveva aiutato lo Zambia a cercare una vittoria scioccata su un potenziale campione della Spagna nella Coppa del Mondo 2023 in una partita di gruppo.

Quindi, da quando aveva solo 23 anni all’epoca, Bay FC decise di fare un tremendo splash prima del suo periodo di apertura, che divenne il primo giocatore africano (uomini o donne) a stabilire un record di commissioni di trasmissione. Ha fermato due gol in 12 partite nella sua prima stagione con Bay FC, che gli ha dato un contratto di quattro anni.

