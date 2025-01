Inglaterra jogando XI contra a Índia no 1º T20I: sério aviso do BCE – "Poder de fogo de…"

O England Cricket Board (BCE) anunciou na terça-feira sua participação no Playing Eleven da primeira partida do T20I contra a Índia no icônico Eden Gardens, em Calcutá. A primeira partida T20I entre Inglaterra e Índia será disputada na quarta-feira no Eden Gardens às 19h horário do leste dos EUA. Phil Salt e Ben Duckett jogarão pela seleção inglesa em Calcutá. Salt manterá o postigo em vez do capitão Jos Buttler na primeira partida da série 20-over.

No início do dia, o BCE anunciou Harry Brook como vice-capitão da equipe T20I contra a Índia. Liam Livingstone, Buttler e Brook rebaterão na ordem intermediária.

Jacob Bethell, que disputou sua última partida no T20I em novembro do ano passado, também foi adicionado ao XI dos Três Leões. O versátil jogador de boliche Jamie Overton também participará da partida de 20 over em Eden Gardens.

Gus Atkinson, Jofra Archer e Mark Wood serão jogadores selecionados para os Três Leões. Enquanto isso, Adil Rashid será o único craque do onze.

“Poder de fogo com taco e bola. Brendon McCullum nomeou o primeiro time de bola branca de seu reinado para a estreia do IT20 de amanhã contra a Índia”, escreveu o BCE no Programa X, anunciando o elenco.

Poder de fogo com taco e bola Brendon McCullum nomeou seu primeiro time de bola branca para a estreia do IT20 de amanhã contra a Índia pic.twitter.com/DSFdaWVPrB – Críquete da Inglaterra (@englandcricket) 21 de janeiro de 2025

A série T20I de cinco partidas começará em 22 de janeiro no Eden Gardens, em Calcutá. A segunda partida será disputada no dia 25 de janeiro, no Estádio MA Chidambaram, em Chennai. A terceira partida está marcada para 28 de janeiro, no Estádio Niranjan Shah, em Rajkot. A quarta e a quinta partidas serão disputadas nos dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro no Maharashtra Cricket Stadium em Pune e no Wankhede Stadium em Mumbai, respectivamente.

Inglaterra jogando XI: Ben Duckett, Phil Salt (WK), Jos Buttler (centro), Harry Brook, Liam Livingstone, Jacob Bethell, Jamie Overton, Gus Atkinson, Jofra Archer, Adil Rashid, Mark Wood.