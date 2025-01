A Inglaterra anunciou um XI de jogo inalterado na véspera do Terceiro T20i contra a Índia em Rajkot, Gujarat. A Inglaterra continuou a tendência de anunciar seu XI um dia antes do T20I. Os Três Leões estão à beira de perder a série T20i depois de perder as duas primeiras partidas. Para o terceiro T20I, Ben Duckett e Philip Salt abrirão as entradas para a Inglaterra, com o capitão Jos Buttler chegando em terceiro. Harry Brook, Liam Livingstone, Jamie Smith e Jamie Overton formarão uma formidável ordem intermediária. Brydon Carse, Jofra Archer e Mark Wood liderarão o ataque rápido, com Adila Rashid como o único Especialista. Como no T20IS anterior, Livingstone pode entrar com giro de perna por alguns saldos.

Com a série em jogo, o terceiro T20i será de grande importância para o lado inglês. A equipe liderada por Jos Buttler foi totalmente derrotada na abertura da série, mas conseguiu dar à Índia uma luta difícil em Chennai.

No primeiro T20I no Eden Gardens em Calcutá, os batedores ingleses foram derrotados pelos arremessadores indianos. O veloz Arshdeep Singh no lado esquerdo fez um trabalho rápido na dupla inicial de Duckett e Salt. O spinner Varun Chakravarthy provou ser um mistério para os batedores da oposição quando a Índia eliminou o total de 132 da Inglaterra. Em resposta, os fogos de artifício de Abhishek Sharma contra o ataque desdentado da Inglaterra ajudaram a Índia a garantir uma vitória de 7 postigos.

A segunda partida viu o retorno da ação do T20i a Chennai após sete anos. A Índia precisava de algo especial para cruzar a linha de chegada. Uma batida rápida de 31 (17) de Brydon Carse ajudou a Inglaterra a chegar a 165/9. Em resposta, a Índia perdeu rapidamente os seus postigos, deixando os anfitriões numa situação difícil. No entanto, Tilak Varma assumiu a responsabilidade de liderar sua equipe até a linha de chegada, executando seu plano com perfeição com uma invencibilidade de 72 (55) para levar a Índia para casa com uma vitória por 2 postigos.

Inglaterra (Jogando XI) pelo terceiro T20i: Ben Duckett, Philip Salt (W), Jos Buttler (C), Harry Brook, Liam Livingstone, Jamie Smith, Jamie Overton, Brydon Carse, Jofra Archer, Adil Rashid, Mark Wood.