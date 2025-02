Injury Lisandro Martínez Man United “Serious Situazione”

Ruben Amorim ha detto di aver paura del difensore Manchester United Lisandro Martínez Durante la sconfitta domenicale della Premier League contro Crystal Palace nell’Old Trafford, ha subito lesioni “gravi”.

L’Argentina International Martínez è stata sostituita all’82 ° minuto dopo un lungo trattamento nel parco giochi dopo una sfida apparentemente innocua con il palazzo in avanti Sarr ism.

L’ex giocatore dell’Ajax ha subito due estese uscite con Metatarsal e Knee e Coach Amori che ora si aspetta che Martínez affronti un’altra lunga magia in disparte dal suo arrivo nello United nel 2022.

“Licha (Martinez) è davvero importante per noi, non solo come giocatore, ma come personaggio”, ha detto Amorim. “Penso che sia una brutta situazione. Aspetta e guarda con il tuo medico, ma penso che sia serio.

Lisandro Martínez soffriva chiaramente quando fu portato sulla barella durante la sconfitta del Man United a Crystal Palace. Robbie Jay Barratt – Ama/Getty Images

“Ci vediamo nei prossimi giorni, ma penso che sia una situazione seria. Lo sentiva e quando sei un giocatore, sai quando è qualcosa di serio. Siamo qui per aiutarlo in questo momento difficile, come ci ha aiutato. “

Lo United ha subito la sconfitta del settimo numero di perdite in casa, poiché quando il club è stato incluso nel 1973-74-A è 13.

Amorim ha affermato che la perdita contro la squadra di Oliver Glasner potrebbe essere evitata a causa di errori difensivi per entrambi gli obiettivi.

“È stata una giornata difficile per la squadra e i fan”, ha detto. “Siamo persi di nuovo e soffrono di due gol da evitare.

“È normale che i fan si sentano negativi, è una stagione difficile per loro, ma il calcio può cambiare in determinati momenti. Preparo un altro gioco e procedo in avanti. Le cose migliori arriveranno.