Los Angeles Dodgers ha vinto il loro secondo titolo delle World Series per cinque stagioni sconfiggendo New York Yankees.

Hanno anche vinto la National League West in 11 delle ultime 12 stagioni.

Con un elenco già affollato di talento, Dodgers ha continuato ad aggiungere giocatori chiave in questa stagione.

Hanno acquisito Startkeren Blake Snell di San Francisco Giants, iniziando il vaso Roki Sasaki dal Giappone e gli aiuti di emergenza Tanner Scott di San Diego Padres.

Mentre il lancio e l’offesa sembrano essere d’élite, un addetto ai lavori MLB ha curato la preoccupazione per la difesa.

“Dodgers non vedono necessariamente la loro difesa come una forza, ma non la vedono necessariamente come una debolezza”, ha detto Ken Rosenthal attraverso un cattivo territorio.