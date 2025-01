Insider afferma che Bucks scambia 2 veterani prima della scadenza del contratto

I Milwaukee Bucks sono attualmente la quarta migliore squadra della Eastern Conference, ma sperano di salire più in alto in classifica prima della scadenza commerciale della NBA del prossimo mese.

Ciò significa che potrebbero dover separarsi dalle star veterane che sono state una parte fondamentale della loro formazione per anni.

Secondo Brian Windhorst, tramite Evan Sidery, i Bucks stanno scambiando sia Khris Middleton che Bobby Portis prima della scadenza.

Windhorst ha detto che i Bucks vogliono “massimizzare ogni piccola parte” delle possibilità di titolo di Giannis Antetokounmpo e sono disposti a fare tutto il necessario per portare a lui e alla squadra più successo.

I Bucks scambiano Khris Middleton e Bobby Portis prima della scadenza commerciale, per @Windhorstespn.

Milwaukee punta a ricaricare il proprio roster per una partita per il titolo in questa stagione. pic.twitter.com/gedmpbu3xz

– Evan Sidery (@Esidery) 24 gennaio 2025