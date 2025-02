Insider afferma che i Lakers rimangono attivi nelle interviste commerciali per 2 giocatori

Nessuno sa cosa fare con il commercio che Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks sono caduti sul mondo dello sport sabato sera quando Mavs ha preso l’inevitabile decisione di scambiare Luka Doncic a Los Angeles in cambio di Anthony Davis.

Per quanto eccitante fosse il commercio per i Lakers e la loro rabbiosa base di fan, la mossa li ha lasciati con un enorme vuoto nel frontcourt, motivo per cui un addetto ai lavori ha recentemente affermato che la squadra è ancora attiva nelle interviste commerciali per due grandi uomini.

Evan Sidery di Forbes ha condiviso su X che Laker sta ancora perseguendo in modo aggressivo i protettori di confine atletici nel mercato commerciale, nominando Nic Claxton di Brooklyn Nets e Robert Williams dei Portland Trail Blazer come due giocatori per tenere d’occhio i prossimi giorni.

Lakers che perseguono un bordo atletico aggressivo che protegge i centri nel mercato commerciale. Nic Claxton e Robert Williams sono due giocatori che tengono d’occhio i prossimi giorni. pic.twitter.com/egjtczdcbf – Evan Sideery (@esidery) 2 febbraio 2025

Claxton e Williams giocano per squadre che non intendono competere in questa stagione.

Nets e Blazer stanno entrambi un po ‘meglio di quanto molti si aspettassero, ma rischiano di danneggiare le loro titoli di tiraggio in un’entusiasmante classe di tiraggio del 2025 se non trovano il modo di perdere qualche partita in più nella seconda metà della stagione.

Claxton ha ancora solo 25 anni ed è bloccato durante la stagione 2027-28 con un accordo di 4 anni da $ 97 milioni, mentre Williams è sotto contratto per un solo anno a poco meno di $ 13,3 milioni.

O sarebbe un enorme aggiornamento per un elenco che sta pensando di interpretare Jaxson Hayes e Christian Koloko nel mezzo.

Sarà interessante vedere qual è la caduta di questo enorme commercio, ma uno di questi giocatori sarebbe il prossimo passo ideale per i Lakers.

