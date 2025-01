Insider afferma che i Mets potrebbero avere interesse per l’outfielder free agent

I New York Mets sono arrivati ​​a sorpresa alla National League Championship Series del 2024 dopo essere stati sfavoriti nelle prime due serie.

Dopo aver dimostrato di avere il potenziale per raggiungere le World Series nel 2025, i Mets sono andati all in e hanno ingaggiato il free agent Juan Soto in questa offseason.

Insieme a Soto, i Mets fecero altre acquisizioni, tra cui i lanciatori Clay Holmes e Frankie Montas e l’outfielder Jose Siri.

Mentre i Mets e i loro tifosi aspettano che la situazione con Pete Alonso si risolva, un membro della MLB ha detto che la squadra potrebbe essere interessata a un altro potente battitore.

“Ciò che è stato descritto come uno stallo nel mercato di Pete Alonso potrebbe creare un’apertura qui per i Mets per essere coinvolti con Anthony Santander”, ha detto Jon Morosi, tramite MLB Network.

Quanto sono interessati i Mets al free agent Anthony Santander?@jonmorosi | #MLBNHotStove pic.twitter.com/fJkyWezdQo — Rete MLB (@MLBNetwork) 9 gennaio 2025

Morosi ha detto che i Mets sono interessati ad aggiungere un’altra mazza, e se le cose non funzionano con Alonso, potrebbero rivolgersi a Santander.

L’outfielder sta attirando l’interesse anche dei Toronto Blue Jays, dei Los Angeles Angels e dei Detroit Tigers.

Morosi afferma anche che i Mets probabilmente non inseguiranno Santander finché Alonso non firmerà altrove.

Nel 2024 con i Baltimore Orioles, Santander ha giocato 155 partite e ha segnato .235 con 44 fuoricampo, 102 RBI e .814 OPS.

I Mets saranno una squadra da tenere d’occhio per un altro grande passo prima della stagione 2025.

