Insider afferma che il mercato si sta riscaldando per 1 agente gratuito MLB

Il concorso a premi di Juan Soto è stato la storia principale della maggior parte della offseason della Major League Baseball, a partire dalla fine delle World Series.

Dopo che i New York Mets hanno firmato con Soto un accordo del valore di 765 milioni di dollari in 15 anni, il resto dei giocatori free agent ha iniziato a firmare con nuove squadre per la stagione 2025.

Sebbene la maggior parte dei grandi giocatori abbia già firmato, ce ne sono alcuni selezionati che sono ancora disponibili.

Uno di questi giocatori viene dai Mets, dato che il loro primo base Pete Alonso è un free agent in questa offseason.

Molto probabilmente pensavano che Alonso sarebbe finito per tornare ai Mets, ma potrebbe non essere più così, e Ken Rosenthal e Will Sammon di MLB Insider hanno rivelato le ultime novità sul mercato di Alonso.

Secondo Rosenthal e Sammon tramite B/R Walk-Off su “X”, il mercato per Alonso si sta surriscaldando.

Il mercato per Pete Alonso si sta 'riscaldando' secondo Will Sammon e Ken Rosenthal. Almeno tre squadre, compresi i Blue Jays, sono impegnate in discussioni.

Inizialmente molti presumevano che Alonso sarebbe rimasto con i Mets, ma i rapporti ora includono i Toronto Blue Jays e un’altra squadra misteriosa coinvolta nelle discussioni.

Alonso ha giocato tutte le 162 partite per i Mets nel 2024, ottenendo .240 con 34 fuoricampo, 88 RBI e .788 OPS.

La familiare minaccia della mano destra potrebbe fornire alcuni fuoricampo tanto necessari per una squadra dei Blue Jays che è arrivata ultima nell’American League East nel 2024.

Mentre i Mets sono ancora in discussione, la certezza su dove atterrerà Alonso è diminuita rispetto a prima.

Alonso sarà un nome da tenere d’occhio mentre l’offseason della MLB avanza prima dell’inizio della stagione 2025.

