Insider afferma che il potenziale commercio di successo NBA vince la velocità

Golden State Warriors e Phoenix Suns sono entrati entrambi in stagione con grandi speranze e aspettative.

Sfortunatamente, nessuna di queste squadre è riuscita a mantenere lo slancio.

Ora possono sembrare risolvere i problemi reciprocamente.

Secondo un rapporto di Jake Fischer (tramite NBA Central), un accordo per riportare Kevin Durant vince alla velocità della Bay Area.

Kevin Durant, che finisce nello stato d’oro, e Jimmy Butler, che finisce a Phoenix, è in gioco e ottiene velocità, per. @Jakelfischer “Uno dei motivi per il significativo aumento delle chiacchiere di Durant, hanno detto fonti, è che il commercio con lui sembra essere l’unico modo per Phoenix di acquisire Miami … pic.twitter.com/x4hfkvngjs – nbacentral (@thedunkcentral) 5 febbraio 2025

Il rapporto mostra che Jimmy Butler potrebbe unirsi a Suns e mentre è difficile capire perché Phoenix perseguirebbe Butler senza Durant, il rapporto afferma che in questo momento è un’opzione realistica.

Butler ha bruciato molti ponti in tutta la lega, sia con le sue squadre precedenti che alcuni potenziali volontari.

Sarà un agente libero la prossima stagione, ma potrebbe essere tentato di firmare un contratto a lungo termine con Suns.

Per quanto riguarda Durant, il suo mandato nella Bay Area è terminato all’improvviso e su una nota bassa, ma è andato avanti.

Un rapporto di Brian Windhorst di ESPN ha indicato che qualsiasi accordo che coinvolge Durant e Butler può eventualmente richiedere il coinvolgimento di quattro o cinque squadre.

Pensa anche che così tanti come una dozzina di giocatori potrebbero essere in movimento per far accadere le cose.

Non abbiamo visto questo tipo di blockbuster -deal molto spesso nella storia della NBA.

Poi non c’è stato nulla di comune nella scadenza commerciale di quest’anno.

Se Luka Doncic è stato scambiato, sembra che non ci siano più molti giocatori incontaminati in campionato.

