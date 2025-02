Insider afferma che Warriors ha effettuato chiamate commerciali a qualsiasi giocatore All-Star

Apparentemente i Golden State Warriors sono molto seri nel ottenere un elenco migliore alla scadenza commerciale di questa settimana.

In effetti, sono così seri che chiamano l’NBA e chiedono i nomi più grandi del gioco.

In un discorso con Pat McAfee lunedì, Sham’s Charania ha detto che Warriors ha chiamato qualsiasi giocatore All-Star in campionato.

In un video condiviso da Nbacentral, Charania ha affermato che ogni All-Star ha ricevuto l’attenzione da parte dei guerrieri mentre cercano di costruire una squadra più forte intorno a Steph Curry il più presto possibile.

I guerrieri hanno chiesto qualsiasi giocatore All-Star in NBA, per. @Shamscharania pic.twitter.com/ufwpr2gtvy – nbacentral (@thedunkcentral) 3 febbraio 2025

Questa rivelazione dimostra dove l’intenzione dei guerrieri riguarda il miglioramento, ma ciò non significa che avranno successo.

Ci vogliono sempre almeno due squadre disponibili per fare acquisti e Warriors non ha le risorse per acquisire molte delle stelle in campionato.

Ma potrebbero diventare artificiali e creare un commercio a tre o quattro squadre che può far loro il talento di cui hanno bisogno.

Il fatto che stiano puntando così in alto è un chiaro segno che i guerrieri non sembrano migliorare un po ‘.

Faranno qualcosa di essenziale, a differenza dell’estate, poiché hanno apportato solo piccoli aggiustamenti.

All’inizio della stagione, i piccoli cambiamenti sembravano aiutare, ma Warriors è scivolato lungo le classifiche ed è attualmente l’undicesima squadra in Occidente con un record di 24-24.

Se non fanno nulla in fretta, saranno con questa formazione per il resto della stagione e può essere pochi mesi.

I guerrieri oscilleranno per le recinzioni prima della scadenza, ma i fan devono essere realistici perché le loro opzioni saranno limitate.

Possono estrarre uno dei più grandi mestieri dell’anno prima di giovedì?

