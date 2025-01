Insider dà pensieri onesti su Josh McDaniels che torna a Patriots

I New England Patriots hanno licenziato il capo allenatore del primo anno Jerod Mayo dopo la loro ultima partita di questa stagione, e lo hanno sostituito con Mike Vabel, l’ex capo allenatore del Tennessee Titans.

Lo staff di Vrabel sta prendendo forma e un uomo che ti dirige in quel gruppo è Josh McDaniels, che aveva due volte coordinatore offensivo di Patriots durante il loro anno di dinastia e ora è tornato in quel ruolo.

Jeff Howe, un insider della NFL per l’Athletic, ha detto che adora questo affitto e gli ha dato un punteggio molto alto durante una performance sui media CLNS.

“Un 10. assoluto. È un 10. … McDaniels era la priorità 1, 2 e 3 “, ha detto Howe.

"Assoluto. È un 10 … McDaniels era la priorità 1, 2 e 3."

McDaniels ha iniziato con Patriots nel 2001 come assistente dello staff e si è fatto strada nei ranghi per diventare il loro coordinatore offensivo nel 2006.

Dopo tre anni in quel ruolo, ha avuto un periodo deludente di due anni come capo allenatore del Denver Broncos prima di tornare al suo vecchio post nel New England nel 2012 per altre 10 stagioni.

Certo, non vuole il leggendario quarterback Tom Brady o giocatori di talento come Rob Gronkowski, Julian Edelman o Wes Welker questa volta, ma vuole sviluppare un quarterback giovane e promettente a Drake Maye.

Il New England ha vinto 4-13 per il secondo anno consecutivo e da quando Brady è partito dopo la stagione 2019, hanno raggiunto i playoff una volta.

Hanno il numero 4 complessivo nel 2025 NFL Draft e un sacco di spazio per i soffitti a pagamento per soddisfare le loro numerose esigenze di elenco, e da lì McDaniels può apportare alcuni miglioramenti significativi sul campo.

