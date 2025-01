Insider dice che 3 stelle NBA saranno probabilmente scambiate

La scadenza del trading NBA è a meno di una settimana di distanza, e sebbene non ci siano state molte attività nel mercato degli scambi di recente, ci sono voci secondo cui le cose potrebbero iniziare a raccogliere molto presto.

Si è parlato molto che Jimmy Butler di Miami Heat e Zach Lavine di Chicago Bulls potesse essere scambiato per un po ‘, e ora negli ultimi giorni De’aaron Fox di Sacramento Kings è stato aggiunto all’elenco dei giocatori che potevano essere spostati prima prima La scadenza del 6 febbraio.

Per Evan Sidery, tutte e tre le stelle probabilmente indosseranno diverse uniformi nella settimana successiva.

Il brusio costante in questo momento è tutti e tre di Jimmy Butler, De’aaron Fox e Zach Lavine saranno probabilmente in nuove squadre entro la prossima settimana. Anche molti scarti provenienti da altre squadre che cercano di acquisire giocatori di ruolo dai venditori. Questa può essere una scadenza selvaggia, la gente. Stringere. pic.twitter.com/pk8d1t3owq – Evan Sideery (@esidery) 31 gennaio 2025

Butler ha insistito per essere stato scambiato nelle ultime settimane ed è stato così inquietante a causa della sua sventura che è stato sospeso tre volte dal caldo.

Una volta che il 35enne ha giocato in questa stagione, è stato efficace, ma la sua media di punteggio di 17,0 punti è una partita è la più bassa dalla stagione 2013-14, che è stata la sua prima come antipasta a tempo pieno.

Miami non va da nessuna parte con o senza di lui, e ha senso per loro liquidarlo e costruire attorno ai giovani giocatori come Tyler Herro e Bam Adebayo.

Lavine è stato oggetto di voci commerciali per alcuni anni, e in media 24,0 punti a partita mentre taglia le altezze della carriera nella percentuale di tiro totale e sulla precisione di 3 punti, rendendolo un giocatore allettante per cui agire.

Fox, 27 anni, potrebbe portare un certo numero di squadre in più o due grazie alla sua alta produzione, ampia atletica e abilità pericolose in tempo di crisi.

Fu scherzato per essere stato inviato a San Antonio Spurs, dove poteva formare un duo enorme con Victor Wembanyama.

PROSSIMO: Bronny James ha ricevuto MVP -sang durante le partite di giovedì