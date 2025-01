Insider dice che c’è “qualcosa che ribolle” con 1 allenatore della NFL

I Minnesota Vikings stanno attraversando una situazione delicata con il capo allenatore Kevin O’Connell poiché i recenti sviluppi suggeriscono una complessa trattativa in vista.

Mentre le voci iniziali di tensione tra O’Connell e la proprietà avevano innescato speculazioni commerciali, quelle voci si sono calmate, con indicazioni che ora puntano verso un’estensione del contratto.

Tuttavia, nuovi dettagli potrebbero mettere a disagio i fan dei Vikings, con un insider che allude a problemi di fondo.

“Quindi c’è sicuramente qualcosa che bolle qui. Non penso che si trasformerà in un incendio. … Ma se lo rifiuti, stai commettendo un errore”, ha detto Judd Zulgad tramite The Purple Persuasion.