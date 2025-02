Insider dice che lo spogliatoio del team NBA è “tossico” in questo momento

Il dramma della scadenza del trading della NBA intorno ai Phoenix Suns ha raggiunto un punto di ebollizione, con una tensione che è salita nel mezzo di voci vorticose.

Dopo aver scambiato Jusuf Nurkic per Charlotte Hornets, The Limelight sul loro Trio Star di Devin Booker, Kevin Durant e Bradley Beal, ma forse non per i motivi che i fan avevano sperato.

Un recente rapporto dipinge un quadro travagliato delle dinamiche interne del team.

“La parola che userei … voglio usare tossico. Questo colpo ieri, ho sentito, è stato molto imbarazzante, molto strano a Oklahoma City perché tutti erano su spilli e aghi chiedendosi cosa avrebbero fatto ”, ha detto Ramona Shelburne di ESPN via Nbacentrale.

Il disagio ha senso considerando le recenti interviste commerciali.

Le battaglie di Beal lo hanno reso un argomento frequente di discussioni commerciali, nonostante la sua clausola non trade che lo ha protetto da movimenti indesiderati.

Ancora più sorprendente, Durant era quasi in viaggio verso i Golden State Warriors prima che questo accordo passasse.

La recente riga di otto vittorie di Suns in 10 partite ha offerto uno sguardo di speranza, ma la realtà è iniziata presto quando queste vittorie sono arrivate principalmente contro una competizione più debole.

Questa realizzazione sembrava aver spinto i sole verso un’esplorazione commerciale più aggressiva.

Dietro le porte chiuse, negli ultimi 10 giorni, secondo quanto riferito Suns ha partecipato a gravi discussioni con Warriors e altre squadre, in particolare incentrate sui piani di emergenza se hanno spostato Beal si è rivelato impossibile.

Sebbene ci fosse esitazione di stare in piedi con Durant, considerando il pacchetto significativo che si sono arresi per acquisirlo, il suo alto valore di mercato avrebbe potuto costringere la loro mano se si presentasse un’offerta accattivante.

Sulla scia, Suns ora si sta stringendo tra il mantenimento della chimica della squadra e il perseguimento di cambiamenti necessari lungo la strada.

