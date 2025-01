Insider dice che Tom Brady “gestisce tutto” con Raiders

Intraprendendo un viaggio di trasformazione per ricostruire la propria cultura organizzativa, i Las Vegas Raiders hanno fatto una mossa di successo inserendo Tom Brady come proprietario di minoranza.

Nonostante la sua piccola quota di proprietà, l’influenza di Brady si sta già rivelando molto più significativa di quanto molti si aspettassero inizialmente.

Dianna Russini dell’Athletic ha recentemente rivelato alcuni dettagli illuminanti sull’impegno di Brady con i Raiders.

Parlando allo show di Ryen Russillo, non si è trattenuta, dicendo senza mezzi termini che Brady essenzialmente “gestisce tutto a Las Vegas”.

“Cominciamo mettendo in chiaro che Tom Brady gestisce tutto a Las Vegas. Detto questo, non lavora molto lì. Fino a due giorni fa, qualcuno nell’edificio diceva: “Non abbiamo idea di cosa stiamo facendo”. Come se non avessero idea della direzione in cui Brady sarebbe andato come capo allenatore. Ha detto.