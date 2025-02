Insider esprime la “prenotazione” su Mike Vabel come allenatore principale

I New England Patriots potrebbero iniziare seriamente una nuova era ora che Mike Vabel sarà il loro allenatore principale.

Vrabel ha dimostrato la capacità di massimizzare qualcosa in guardia durante il suo periodo con i Tennessee Titans dal 2018 al 2023, e avrà di nuovo un elenco su -off con cui lavorare almeno attualmente nel New England.

L’insider di Patriot Mike Giardi ha recentemente definito Vrabel il “ragazzo assoluto giusto per questa organizzazione in questo momento”, ma ha anche espresso notevole preoccupazione.

“La mia riserva qui, la sua visione offensiva nel Tennessee non era eccezionale. Non sono mai stati il ​​tipo di violazione avanzata “, ha detto Giardi tramite Patriots sui media CLN. “… Certo, quando hai un quarterback come Drake Maye, qui c’è un soffitto alto.”

“La mia prenotazione qui (vrabels) la visione offensiva nel Tennessee non era eccezionale. Non sono mai stati la violazione rivoluzionaria. “ Nuovo podcast All 32 con @Mikegard E @Willpa11 è fuori ora! 📺: https://t.co/z3swoiivzt

🍎: https://t.co/wr1ucfofj9 ⚡ di @Gametime E @PrizPicks – Utilizzo … pic.twitter.com/kmuplslcas – Patriots su CLNS Media (@Patriotsclns) 4 febbraio 2025

Con il Tennessee Vrabel non ha mai avuto un quarterback ai massimi livelli. Ryan Tannehill ha fatto bene lì nella stagione 2019 e 2020 e ha finito per fare un Pro Bowl, ma non è mai stato vicino ad essere tra l’élite della lega.

I Titani tornano indietro Derrick Henry, ed è stato abbastanza buono per portarli al campionato AFC dopo aver disturbato i Baltimore Ravens nel round di divisione.

Ora l’unico grande pezzo è che Vrabel dovrà lavorare è Maye, che ha mostrato una promessa significativa come un quarterback da principiante.

Non hanno lo staff per giocare a calcio offensivo dominante, e quindi Vrabel dovrà scoprire un altro modo per guidare i Patriots alla rispettabilità.

Per la maggior parte del tempo di Vrabel con i Titani, erano costantemente tra i leader della NFL nelle prove precipitanti e verso il fondo della lega nei tentativi di passaggio, e probabilmente non lo farà nell’attuale AFC.

PROSSIMO: Drake Maye nomina 3 WR con cui vorrebbe giocare