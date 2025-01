Insider fornisce aggiornamenti su Jalen Hurts per la partita di domenica

Mentre molte persone hanno scelto i Detroit Lions per raggiungere il Super Bowl, se non per vincere tutto, dall’inizio di questa stagione, i Philadelphia Eagles hanno una reale possibilità di fare lo stesso.

Con una vittoria per 20-13 sui New York Giants domenica, hanno concluso la stagione regolare con un record di 14-3 e domenica inizieranno il round wild card dei playoff come seconda testa di serie della NFC contro i Green Bay Packers.

Il quarterback degli Eagles Jalen Hurts ha saltato le ultime due partite della squadra per una commozione cerebrale e, secondo Mike Garafolo, mentre l’allenatore Nick Sirianni potrebbe non fornire alcuna indicazione reale, Hurts dovrebbe essere in grado di giocare questo fine settimana.

Da Insider in poi @nflnetwork: Non aspettatevi che Nick Sirianni faccia molta luce sullo stato di Jalen Hurts questa settimana, certamente finché Hurts rimane nel protocollo per commozione cerebrale. È così #Aquile l’allenatore rotola con il maggior danno. Ma Hurts dovrebbe essere pronto. pic.twitter.com/KdgglCE7pL —Mike Garafolo (@MikeGarafolo) 7 gennaio 2025

Candidato MVP da matricola due stagioni fa, Hurts ha tirato per 2.903 yard e 18 touchdown completando il 68,7% dei suoi tentativi di passaggio mentre correva per 630 yard e 14 touchdown in 15 partite in questa stagione.

Ha collaborato con il running back Saquon Barkley, che ha avuto una stagione di tutti i tempi, per dare a Philly il settimo miglior punteggio di difesa della NFL e consentire alla squadra di finire seconda in yard veloci e touchdown veloci.

Si potrebbe sostenere con forza che sono la squadra migliore a tutto tondo e più equilibrata della NFC e forse dell’intera lega, soprattutto visti i numerosi infortuni e problemi in difesa dei Lions.

Gli Eagles hanno raggiunto il Super Bowl due anni fa, solo per perdere un vantaggio di 10 punti e perdere di poco contro i Kansas City Chiefs, e sicuramente adorerebbero vendicarsi di Patrick Mahomes e dello staff quest’inverno.

PROSSIMO: Terry Bradshaw non trattiene i suoi pensieri su Saquon Barkley saltato nell’ultima partita